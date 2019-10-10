СГК предложила нетарифные способы привлечения инвестиций в Новосибирск

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. СГК предложила ряд решений, с помощью которых можно привлечь в теплосети Новосибирска до 530 миллионов рублей инвестиций ежегодно, не увеличивая при этом тариф, говорится в сообщении СГК.

Компания отмечает, что недофинансирование капремонта теплотрасс - основная проблема, которую в ближайшее время предстоит решить СГК в Новосибирске. Вопрос о состоянии теплосетей обострился с ростом дефектов на коммуникациях - в Новосибирске только в осенне-зимний период 2018-2019 годов зафиксировано около двух тысяч дефектов.

Замдиректора дивизиона "Тепло" СГК по перспективному развитию Александр Григорьев, говоря о возможностях модернизации теплотрасс без увеличения тарифа, выделил 4 направления работы. "Прежде всего, это собственные вложения СГК: мы уже вложили 200 миллионов рублей в 2019 году. Второе - корректировка действующих концессионных соглашений, что позволит перенаправить инвестиции от новых муниципальных котельных к старым муниципальным сетям", - сообщил Григорьев.

"Третье направление - повышение доли арендной платы за тепловые сети, которая инвестируется в сети. Не вся плата, которую СГК перечисляет муниципалитету за тепловые сети, направляется на мероприятия по ремонту", - добавил он. Четвертый источник, который выделил Григорьев, - исключение покупки тепловой энергии у сторонних ведомственных котельных. СГК, являясь единой теплоснабжающей организацией в зоне действия котельной, вынуждена покупать теплоэнергию у некоторых котельных по цене, превышающей тариф компании, но продавать тепло конечным потребителям по своему, более низкому тарифу.

"Без повышения тарифа эти решения способны дать до 530 миллионов рублей ежегодно, однако только если будут приняты соответствующие решения на областном и городском уровне", - подчеркнули в СГК.