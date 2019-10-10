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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК предложила нетарифные способы привлечения инвестиций в Новосибирск

15:18 10.10.2019
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. СГК предложила ряд решений, с помощью которых можно привлечь в теплосети Новосибирска до 530 миллионов рублей инвестиций ежегодно, не увеличивая при этом тариф, говорится в сообщении СГК.
Компания отмечает, что недофинансирование капремонта теплотрасс - основная проблема, которую в ближайшее время предстоит решить СГК в Новосибирске. Вопрос о состоянии теплосетей обострился с ростом дефектов на коммуникациях - в Новосибирске только в осенне-зимний период 2018-2019 годов зафиксировано около двух тысяч дефектов.
Замдиректора дивизиона "Тепло" СГК по перспективному развитию Александр Григорьев, говоря о возможностях модернизации теплотрасс без увеличения тарифа, выделил 4 направления работы. "Прежде всего, это собственные вложения СГК: мы уже вложили 200 миллионов рублей в 2019 году. Второе - корректировка действующих концессионных соглашений, что позволит перенаправить инвестиции от новых муниципальных котельных к старым муниципальным сетям", - сообщил Григорьев.
"Третье направление - повышение доли арендной платы за тепловые сети, которая инвестируется в сети. Не вся плата, которую СГК перечисляет муниципалитету за тепловые сети, направляется на мероприятия по ремонту", - добавил он. Четвертый источник, который выделил Григорьев, - исключение покупки тепловой энергии у сторонних ведомственных котельных. СГК, являясь единой теплоснабжающей организацией в зоне действия котельной, вынуждена покупать теплоэнергию у некоторых котельных по цене, превышающей тариф компании, но продавать тепло конечным потребителям по своему, более низкому тарифу.
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"Без повышения тарифа эти решения способны дать до 530 миллионов рублей ежегодно, однако только если будут приняты соответствующие решения на областном и городском уровне", - подчеркнули в СГК.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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ТеплоснабжениеАлександр ГригорьевНовосибирск
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