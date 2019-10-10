Министр культуры Польши пообещал прочесть книги Ольги Токарчук

Шведская академия объявила в четверг лауреатов Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов, которыми стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

Ранее, обсуждая номинирование Токарчук на нобелевскую премию, Глиньский признался, что начинал читать ее книги, но ни одной не дочитал до конца.