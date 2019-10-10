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РИА Новости
Культура

Министр культуры Польши пообещал прочесть книги Ольги Токарчук

15:18 10.10.2019 (обновлено: 16:13 10.10.2019)
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© REUTERS / Agencja Gazeta/Lukasz GizaПольская писательница Ольга Токарчук
Польская писательница Ольга Токарчук
© REUTERS / Agencja Gazeta/Lukasz Giza
ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский пообещал прочесть книги нобелевского лауреата Ольги Токарчук.
Шведская академия объявила в четверг лауреатов Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов, которыми стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.
Ранее, обсуждая номинирование Токарчук на нобелевскую премию, Глиньский признался, что начинал читать ее книги, но ни одной не дочитал до конца.
"В связи с наградой госпожи Токарчук, как министр культуры, тем более обязуюсь вернуться к незавершенному ранее чтению произведений нобелевского лауреата", - написал Глиньский в Twitter.
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КультураНобелевская неделя — 2019Шведская академияПольшаВаршава
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