Министр культуры Польши пообещал прочесть книги Ольги Токарчук

ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский пообещал прочесть книги нобелевского лауреата Ольги Токарчук.
Шведская академия объявила в четверг лауреатов Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов, которыми стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.
Ранее, обсуждая номинирование Токарчук на нобелевскую премию, Глиньский признался, что начинал читать ее книги, но ни одной не дочитал до конца.
"В связи с наградой госпожи Токарчук, как министр культуры, тем более обязуюсь вернуться к незавершенному ранее чтению произведений нобелевского лауреата", - написал Глиньский в Twitter.