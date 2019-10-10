Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T15:22Z
https://ria.ru/20191010/1559628605.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155962/94/1559629464_0:0:2958:1664_1036x0_80_0_0_67039a134dd31e0967ca5a6dce00c224.jpg
РИА Новости

Путин оценил результаты по снижению употребления россиянами алкоголя

15:10 10.10.2019 (обновлено: 15:22 10.10.2019)
566
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VIII Международного спортивного форума Россия - спортивная держава в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие результаты в снижении употребления крепкого спиртного в России, которые были также замечены Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее ВОЗ опубликовала исследование, согласно которому различные меры по контролю за алкогольной продукцией, вводимые в РФ с 2003 года, привели к значительному увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России, говорится в опубликованном исследовании.
Отказ от алкоголя
Вчера, 08:00РИА Новости
Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить
"Мне очень приятно отметить, что вот совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед по этому направлению и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы - это очень хорошо - сократила употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом. Как результат - значительное увеличение продолжительности жизни в России", - сказал Путин на открытии форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара
8 января, 02:52РИА Новости
Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России
1991002
Обсудить 0
Нижний НовгородВОЗВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не боится Путина и Штайнмайера
РИА
Новости
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа до 2022 года
Девушка со смартфоном и банковской картой
Госдума хочет законодательно установить фильтрацию мошеннических звонков
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил просьбу Трампа расследовать "дело Байдена"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019
Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
Минприроды РФ: ликвидация городских свалок – приоритетная задача
Выброшенная еда превращает свалки в биореакторы, заявил эксперт
Здание Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент призвал соцсети к борьбе с "опасной российской пропагандой"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
Памфилова рассказала о прошедшей встрече с Путиным
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Отказ от алкоголя
Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Золотая медаль Нобелевской премии
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния