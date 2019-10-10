Путин оценил результаты по снижению употребления россиянами алкоголя

"Мне очень приятно отметить, что вот совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед по этому направлению и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы - это очень хорошо - сократила употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом. Как результат - значительное увеличение продолжительности жизни в России", - сказал Путин на открытии форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.