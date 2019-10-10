Более ста американских военных ушли из Сирии в Ирак, сообщили СМИ

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* . Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.