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РИА Новости
Война в Сирии

Более ста американских военных ушли из Сирии в Ирак, сообщили СМИ

15:08 10.10.2019
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© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoСовместный патруль США и Турции в северной части Сирии
Совместный патруль США и Турции в северной части Сирии
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
Совместный патруль США и Турции в северной части Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 10 окт – РИА Новости. Более сотни американских военных, в том числе десять офицеров, покинули контролируемые сирийскими курдами территории и перешли границу с Ираком, передает гостелевидение Сирии.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* . Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
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По данным телеканала Syria TV, две группы по 50 американских военных с несколькими десятками единиц военной техники покинули территорию САР и перешли в Ирак через "нелегальный" КПП Сималька, контролируемый SDF.
"Десять офицеров американских оккупантов в сопровождении иностранных специалистов покинули незаконную американскую военную базу Румейлан в направлении Ирака, перейдя через КПП Сималька", - также сообщил телеканал.
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В понедельник курдские СМИ сообщили, что войска международной коалиции покинули военную базу аль-Аркам рядом с Рас эль-Айном.
Турецкая авиация в среду нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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