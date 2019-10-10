МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Японская Mitsubishi интересуется локализацией в России производства газовых турбин большой мощности, сообщил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак в интервью профильному порталу "Переток".

"Интерес к локализации производства в России проявляют несколько зарубежных производителей, среди которых Siemens, GE, Мitsubishi. СПИК (специальный инвестиционный контракт для локализации – ред.) или не СПИК – вопрос вторичный. Первично надо понять, что они хотят локализовать. В 719-м постановлении правительства четко прописаны параметры локализации", - сказал Грабчак.

"Необходимо отметить, что у нас уже было соглашение с Siemens, и они его, по сути, не выполнили. К 2020 году локализация у них должна составить 70%, они заявляют о текущем уровне примерно 60%, а фактически он составляет менее 40%. Уровень локализации турбин GE (77-82 МВт) и того ниже – около 20%. Минпромторг вернул заявку (компании Siemens - ред.) на СПИК 2.0, и здесь мы поддерживаем коллег. Мы не получим тех целевых значений по локализации с тем СПИКом, который был сформирован. Обязательства сторон были прописаны нечётко и неконкретно", - отметил Грабчак.

По его словам, параллельно с локализацией надо реализовывать проекты создания отечественных турбин. В частности, "доводить до ума" проект "Роснано", "Интер РАО" и структуры "Ростеха", "потому что локализация локализацией, но она касается не самых современных образцов, ни одна новая разработка нам отдана не будет".

В РФ нет промышленного производства собственных газовых турбин большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Разработкой российских турбин занимается совместное предприятие "Роснано", "Интер РАО" и структуры "Ростеха", а также начинают "Силовые машины".