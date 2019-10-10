Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.

"К чему приведет моя публикация разговоров с Путиным? Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Я думаю, они закончатся. Есть желание получить такой результат?", - заявил глава государства на пресс-конференции.

Он добавил, что не хочет терять возможности вернуть украинских граждан, которые находятся в Донбассе и России. По его словам, публикация может помешать "прекращению войны".

Вместе с тем Зеленский отметил, что пока не планирует встречу тет-а-тет с Путиным, потому что "все против". Однако есть возможность провести переговоры в "нормандском формате".

"Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну", — сказал он.

Зеленский также осудил обнародование Белым домом стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что это "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.