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РИА Новости

Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

15:03 10.10.2019 (обновлено: 17:35 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время телефонного разговора
 Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.

"К чему приведет моя публикация разговоров с Путиным? Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Я думаю, они закончатся. Есть желание получить такой результат?", - заявил глава государства на пресс-конференции.

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Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США
Он добавил, что не хочет терять возможности вернуть украинских граждан, которые находятся в Донбассе и России. По его словам, публикация может помешать "прекращению войны".
Вместе с тем Зеленский отметил, что пока не планирует встречу тет-а-тет с Путиным, потому что "все против". Однако есть возможность провести переговоры в "нормандском формате".
"Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну", — сказал он.
Зеленский также осудил обнародование Белым домом стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что это "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
Телефонные разговоры Путина и Зеленского состоялись в июле, а также в начале сентября. Главы государств обсуждали освобождение осужденных и задержанных лиц.
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