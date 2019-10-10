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РИА Новости
Культура

Правительство одобрило поправки в проект о вывозе музыкальных инструментов

15:00 10.10.2019 (обновлено: 16:32 10.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в законопроект "О вывозе и ввозе культурных ценностей", согласно которым на уникальные инструменты будут наноситься идентификационные метки и у них появятся загранпаспорта, сказал журналистам в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Этот законопроект касается прежде всего профессиональных музыкантов, которые часто ездят на гастроли за границу и постоянно сталкиваются на таможне с проблемой ввоза и вывоза ценных музыкальных инструментов, и в первую очередь это смычковые инструменты. Таких у нас насчитывается несколько сотен, и каждый раз пересечение таможни - это, исторически, больная проблема", - сказал министр.
Мединский отметил, что поправки к законопроекту призваны избежать бюрократической волокиты.
"В данном случае, мы предлагаем законопроект, согласно которому на ценный смычковый инструмент будут наноситься две специальные метки, в которых будет содержаться вся информация об инструменте, производителе, его оценке и вся история перемещения инструмента", - сказал Мединский.
Как отметил министр, на каждый документ будет заведен загранпаспорт сроком на 10 лет, не нужно будет каждый раз получать специальные разрешения на вывоз инструментов. По словам министра, химические и радиочастотные метки не нанесут вред инструментам.
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"Мы долго к этому готовились, предельно щадящие метки, никак не влияющие на качество инструментов. Сама их техническая разработка весьма уникальна", - отметил министр.
Проект разработан для идентификации на таможенных постах музыкальных инструментов, являющихся культурными ценностями.
Для получения разрешения на временный вывоз такого инструмента его владелец должен будет оформить на него паспорт Минкультуры России. Музыкальный инструмент должен быть промаркирован нехимической и радиочастотной метками. Правила маркировки музыкальных инструментов будут определяться правительством РФ. Данные о проведенной маркировке музыкального инструмента заносятся в паспорт.
В паспорте также указывается идентификационная информация об инструменте и его владельце, размещается фотография инструмента. Если музыкальный инструмент включен в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, в паспорт включаются соответствующие сведения. Паспорту присваивается уникальный номер.
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Сведения, содержащиеся в паспорте, вносятся минкультуры РФ России в Единую базу данных об инструментах.
Отсутствие на музыкальном инструменте или смычке маркировки будет являться основанием для отказа физическим или юридическим лицам в выдаче заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальных инструментов или смычков.
Для получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз государственного струнного смычкового музыкального инструмента или смычка необходимо предоставить ряд документов, гарантирующих обеспечение сохранности и своевременного возврата инструмента, а также документ, подтверждающий цель поездки.
На музыкальный инструмент или смычок должна быть нанесена охранная маркировка музейных предметов.
Законопроектом предусматривается обязанность таможенных органов при временном вывозе осуществлять проверку охранной маркировки на музыкальных инструментах или смычках, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, маркировки музыкальных инструментов или смычков.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
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