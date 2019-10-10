В Ростовской области создали фонд для защиты дольщиков

"Создание фонда обеспечит права граждан по тем проблемным объектам, застройщики которых не находятся в банкротстве либо которые уже переданы жилищно-строительным кооперативам, созданным пострадавшими участниками долевого строительства, а также в отношении тех объектов, которые после 1 июля 2019 года не смогут получить проектное финансирование и не будут достроены", - приводятся слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергея Куца.