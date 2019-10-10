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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области создали фонд для защиты дольщиков

14:58 10.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создали в Ростовской области, сообщается на сайте правительства региона.
Соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Создание фонда обеспечит права граждан по тем проблемным объектам, застройщики которых не находятся в банкротстве либо которые уже переданы жилищно-строительным кооперативам, созданным пострадавшими участниками долевого строительства, а также в отношении тех объектов, которые после 1 июля 2019 года не смогут получить проектное финансирование и не будут достроены", - приводятся слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергея Куца.
Фонд уполномочен выступать в качестве застройщика и осуществлять деятельность по завершению строительства проблемных объектов. Причем это касается не только недвижимости, возведенной на средства участников долевого строительства, но и объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры.
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