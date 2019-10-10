Медведев призвал кураторов регионов перейти к их практической поддержке

"Мы оказываем таким территориям не только бюджетную поддержку, хотя и бюджетную тоже. Только что были приняты решения в отношении ряда регионов на заседании правительства. Но мы стремимся создавать дополнительные стимулы к развитию их потенциала", - сказал Медведев.

"У нас есть примеры, когда регионы, которые не обладают какой-то фантастической сырьевой базой, не имеют возможностей по наращиванию такого рода экономических проектов, тем не менее, успешно развиваются, потому что нашли свою специализацию, нашли свои точки роста. И таких регионов, в общем, немало. Поэтому мы готовы помогать тем территориям, которые пока только ведут над этим работу, думают о том, что может быть важным фактором развития, который необходимо использовать для того, чтобы создать здесь новую экономику. И в плане привлечения инвестиций, в плане запуска новых проектов в таких регионах и, конечно, в социальной сфере - решения самых разных задач", - продолжил он.