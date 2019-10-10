Медведев призвал кураторов регионов перейти к их практической поддержке

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кураторы регионов со сложным социально-экономическим развитием должны перейти к практической реализации задач по их поддержке, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по социально-экономическому развитию регионов.
Он напомнил о подготовке индивидуального плана развития регионов, где социально-экономическое состояние является сложным.
"Мы оказываем таким территориям не только бюджетную поддержку, хотя и бюджетную тоже. Только что были приняты решения в отношении ряда регионов на заседании правительства. Но мы стремимся создавать дополнительные стимулы к развитию их потенциала", - сказал Медведев.
"У нас есть примеры, когда регионы, которые не обладают какой-то фантастической сырьевой базой, не имеют возможностей по наращиванию такого рода экономических проектов, тем не менее, успешно развиваются, потому что нашли свою специализацию, нашли свои точки роста. И таких регионов, в общем, немало. Поэтому мы готовы помогать тем территориям, которые пока только ведут над этим работу, думают о том, что может быть важным фактором развития, который необходимо использовать для того, чтобы создать здесь новую экономику. И в плане привлечения инвестиций, в плане запуска новых проектов в таких регионах и, конечно, в социальной сфере - решения самых разных задач", - продолжил он.
Медведев напомнил, что существует механизм кураторства членов правительства за такими регионами.
"Сейчас задача - подвести черту под анализом причин сложившейся ситуации, завершить работу над индивидуальными программами, они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах и, конечно, наконец, просто перейти к практической реализации этих планов. Это касается и роста экономики, работы МСБ, строительства доступного жилья, улучшения экологии, решения социальных проблем", - заявил Медведев.
Он напомнил, что до 1 сентября кураторы должны были представить индивидуальные программы в правительство.
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