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РИА Новости

Госдума хочет законодательно установить фильтрацию мошеннических звонков

14:56 10.10.2019
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Госдума обеспечит фильтрацию в России телефонных звонков мошенников на уровне закона, следует из слов председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
По словам Аксакова, сейчас "ушлые злоумышленники" используют новые нормы закона, в соответствии с которым банк обязан немедленно предупредить клиента о том, что у него приостановлена операция в связи с попыткой несанкционированного списания средств с его счета, звонят клиенту, говорят о такой приостановке в соответствии с законом и требуют его персональные данные для урегулирования вопроса.
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"Мы обсуждали на площадке ЦБ РФ, и там было подтверждено, что телефонные операторы сегодня могут определять, реальный ли звонок с телефона банка или это звонок злоумышленника не с банковского номера телефона, и они могут фильтровать эти номера", - сказал он.
"Мы над этим сейчас начнем работать - даже если кто-то будет сопротивляться, будем готовить решение по поводу того, чтобы такие усилия (телекоммуникационных операторов, регуляторов и правоохранительных органов - ред.) действительно объединялись, чтобы фильтрация соответствующих звонков осуществлялась на основе закона, и мы могли бы навести порядок", - заключил депутат.
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Госдума РФЦентральный Банк РФАнатолий АксаковСочиРоссияОбщество
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