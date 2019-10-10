Госдума хочет законодательно установить фильтрацию мошеннических звонков

СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Госдума обеспечит фильтрацию в России телефонных звонков мошенников на уровне закона, следует из слов председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По словам Аксакова, сейчас "ушлые злоумышленники" используют новые нормы закона, в соответствии с которым банк обязан немедленно предупредить клиента о том, что у него приостановлена операция в связи с попыткой несанкционированного списания средств с его счета, звонят клиенту, говорят о такой приостановке в соответствии с законом и требуют его персональные данные для урегулирования вопроса.

"Мы обсуждали на площадке ЦБ РФ, и там было подтверждено, что телефонные операторы сегодня могут определять, реальный ли звонок с телефона банка или это звонок злоумышленника не с банковского номера телефона, и они могут фильтровать эти номера", - сказал он.