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РИА Новости

Европарламент призвал соцсети к борьбе с "опасной российской пропагандой"

14:54 10.10.2019 (обновлено: 14:55 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Европарламент призвал соцсети и интернет-компании сотрудничать со структурами ЕС для противодействия "крайне опасной российской пропаганде".
Такой призыв содержится в одобренном большинством голосов (469 "за", 143 "против") резолюции "об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах".
"Депутаты Европарламента призывают к повышению статуса оперативной группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) до постоянной структуры со значительно более высоким финансированием, а также призывают интернет- и социальные медиа-компании сотрудничать в противодействии дезинформации", - сообщили в ЕП по итогам слушаний.
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Это не первый за последние годы для ЕП документ с подобным содержанием, однако палата нового созыва фактически подтвердила приверженность именно такой политической позиции. В целом документ повторяет по ключевым тезисам аналогичные проекты и резолюции за предыдущие годы.
В частности, в резолюции, которая не имеет обязательного характера, "выражается глубокая озабоченность по поводу крайне опасного характера российской пропаганды" и содержится "призыв к Еврокомиссии и Совету ЕС разработать эффективную и подробную стратегию быстрого и решительного противодействия российским стратегиям дезинформации".
При этом в начале декабря прошлого года ЕК уже официально представила план "противодействия дезинформации", предусматривающий создание системы оповещения и более чем двукратное увеличение финансирования задействованных в этой деятельности структур.
В январе этого года евродепутаты предлагали властям ЕС и странам-участницам разработать правовые рамки для противодействия "гибридным угрозам", а также возможности введения адресных санкций в отношении лиц, ответственных за "кампании по дезинформации". Тогда же они предлагали повысить статус оперативной группы по стратегическим коммуникациям, созданной в ЕС в 2015 году для противодействия "российской пропаганде", до полноценного подразделения или даже более крупной структуры в рамках Европейской службы внешних действий, а также обеспечить подобные структуры достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами.
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В 2018 году депутаты Европарламента также призывали исполнительные органы ЕС резко увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ.
Несмотря на постоянно звучащие в ЕС заявления об "угрозе российской пропаганды", Еврокомиссия в своем докладе в июне этого года признала, что не выявила признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, хотя и заявила о попытках неких "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку.
В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.
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Европарламент призвал соцсети бороться с "опасной российской пропагандой" они мужчин называют мужчинами, а женщин -женщинами.... какая наглость...
10 октября, 14:56
Сергей Волков
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