Европарламент призвал соцсети к борьбе с "опасной российской пропагандой"

БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Европарламент призвал соцсети и интернет-компании сотрудничать со структурами ЕС для противодействия "крайне опасной российской пропаганде".

Такой призыв содержится в одобренном большинством голосов (469 "за", 143 "против") резолюции "об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах".

"Депутаты Европарламента призывают к повышению статуса оперативной группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) до постоянной структуры со значительно более высоким финансированием, а также призывают интернет- и социальные медиа-компании сотрудничать в противодействии дезинформации", - сообщили в ЕП по итогам слушаний.

Это не первый за последние годы для ЕП документ с подобным содержанием, однако палата нового созыва фактически подтвердила приверженность именно такой политической позиции. В целом документ повторяет по ключевым тезисам аналогичные проекты и резолюции за предыдущие годы.

В частности, в резолюции, которая не имеет обязательного характера, "выражается глубокая озабоченность по поводу крайне опасного характера российской пропаганды" и содержится "призыв к Еврокомиссии и Совету ЕС разработать эффективную и подробную стратегию быстрого и решительного противодействия российским стратегиям дезинформации".

При этом в начале декабря прошлого года ЕК уже официально представила план "противодействия дезинформации", предусматривающий создание системы оповещения и более чем двукратное увеличение финансирования задействованных в этой деятельности структур.

В январе этого года евродепутаты предлагали властям ЕС и странам-участницам разработать правовые рамки для противодействия "гибридным угрозам", а также возможности введения адресных санкций в отношении лиц, ответственных за "кампании по дезинформации". Тогда же они предлагали повысить статус оперативной группы по стратегическим коммуникациям, созданной в ЕС в 2015 году для противодействия "российской пропаганде", до полноценного подразделения или даже более крупной структуры в рамках Европейской службы внешних действий, а также обеспечить подобные структуры достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами.

В 2018 году депутаты Европарламента также призывали исполнительные органы ЕС резко увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ.

Несмотря на постоянно звучащие в ЕС заявления об "угрозе российской пропаганды", Еврокомиссия в своем докладе в июне этого года признала, что не выявила признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, хотя и заявила о попытках неких "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку.