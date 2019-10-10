Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Парламент Румынии в четверг проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ, решение парламента зачитал депутат Кэтэлин Некифор.
"За принятие вотума проголосовали 238 депутатов", - сказал Некифор во время заседания парламента, которое транслировалось онлайн на сайте законодательного органа.
В заседании приняли участие 298 депутатов из 465. Согласно местному законодательству, вотум доверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.
21 августа, 12:21Сказано в эфиреЭксперт оценил желание США и Румынии "дружить" против "Северного потока-2"Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский рассказал, повлияет ли это, по его мнению, на реализацию проекта.