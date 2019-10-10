Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

Эксперт оценил желание США и Румынии "дружить" против "Северного потока-2" Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский рассказал, повлияет ли это, по его мнению, на реализацию проекта.