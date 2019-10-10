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РИА Новости

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

14:52 10.10.2019
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© AFP 2019 / ANDREI PUNGOVSCHIФлаг Румынии
Флаг Румынии
© AFP 2019 / ANDREI PUNGOVSCHI
КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Парламент Румынии в четверг проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ, решение парламента зачитал депутат Кэтэлин Некифор.
"За принятие вотума проголосовали 238 депутатов", - сказал Некифор во время заседания парламента, которое транслировалось онлайн на сайте законодательного органа.
В заседании приняли участие 298 депутатов из 465. Согласно местному законодательству, вотум доверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.
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