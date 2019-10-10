Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T14:52Z
https://ria.ru/20191010/1559627687.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153053/48/1530534827_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_6cf9488b1850c523c60efaf8a2a4b49c.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Районы Ленобласти с эффективной властью получат гранты

14:52 10.10.2019
4
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С. - ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. По итогам 2018 года за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления семь районов Ленинградской области получат гранты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В этом году общая сумма средств, выделяемых на гранты увеличена на 20 миллионов рублей и составляет 50 миллионов рублей.
"Самый крупный грант в 12,7 миллиона рублей выделен Волосовскому району, на втором месте Выборгский район, который получит 10,1 миллона рублей, на третьем — Всеволожский район — 9,9 миллиона рублей, за ним следуют Сланцевский район — с грантом в 6,1 миллиона рублей и Лужский район, который получит шесть миллионов рублей. Также за эффективную работу по отдельным показателям отмечены Гатчинский и Ломоносовский районы. Они получат по 2,5 миллиона рублей", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что деньги будут направлены на ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, ремонт дорог местного значения и другие цели.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
9 октября, 21:40Ленинградская область
Дрозденко: Ленобласть ежегодно выделяет на АПК более 7 млрд рублей
"Грантополучателей определили по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления районов и городского округа по 14 показателям: управление и финансы; управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом; экономика; социальная сфера; безопасность; жилищно-коммунальное хозяйство; комфортная городская среда. Мониторинг проводится ежегодно в соответствии с указом президента Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
Рекомендуем
Тракторы боронят вспаханное поле
Всемирный чемпионат по пахоте впервые пройдет в Ленобласти в 2020 году
РИА
Новости
Квартира в жилом доме
Все нуждающиеся ветераны ВОВ Ивановской области получат жилье до конца года
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Бочаров отчитался о ходе проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: в 2019 году экспорт продукции АПК Ленобласти вырос на 35%
Лента
новостей
Квартира
Более 2 млн кв м жилья введут в строй в Ленобласти до конца года
Добыча креветки. Архив
В Ленинградской области начнут выращивать королевских креветок
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: Ленобласть ежегодно выделяет на АПК более 7 млрд рублей
Процесс производства российских банкнот
Власти Ленобласти потратят 100 млн руб на создание зон отдыха автотуристов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Основной объем инвестиций в АПК Ленобласти приходится на животноводство
Флаги Германии, России и ЕС
Ленобласть станет партнером "Недели Германии" в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
Замглавы АП назвал Югру одним из лидеров по реализации нацполитики
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Власти Ленобласти в 2020 году предоставят новые налоговые льготы инвесторам
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Путин призвал страны СНГ подумать о формировании единого финансового рынка
11:04Россия за сутки зафиксировала в Сирии 28 случаев нарушения перемирия
11:02В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:01В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы
11:00В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
Лента новостейМолния