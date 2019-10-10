Районы Ленобласти с эффективной властью получат гранты

С. - ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. По итогам 2018 года за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления семь районов Ленинградской области получат гранты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В этом году общая сумма средств, выделяемых на гранты увеличена на 20 миллионов рублей и составляет 50 миллионов рублей.

"Самый крупный грант в 12,7 миллиона рублей выделен Волосовскому району, на втором месте Выборгский район, который получит 10,1 миллона рублей, на третьем — Всеволожский район — 9,9 миллиона рублей, за ним следуют Сланцевский район — с грантом в 6,1 миллиона рублей и Лужский район, который получит шесть миллионов рублей. Также за эффективную работу по отдельным показателям отмечены Гатчинский и Ломоносовский районы. Они получат по 2,5 миллиона рублей", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что деньги будут направлены на ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, ремонт дорог местного значения и другие цели.