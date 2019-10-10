"Яндекс.Деньги" перевыпустят карты клиентов после взлома стороннего ресурса

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" после взлома злоумышленниками сервера одного частного ресурса перевыпустит карты своих клиентов, данные которых пользователи платежной системы хранили там добровольно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что злоумышленники завладели полным дампом базы данных сети обменников электронных денег. По данным канала, дамп, содержащий логины, имена, адреса, частично расшифрованные пароли ID-кошельков пользователей, номера карт и их баланс, пытаются продать за 50 тысяч долларов.

"Мы расследовали ситуацию и выяснили, что злоумышленники взломали сервер этого частного ресурса и получили доступ к токенам, логинам, номерам карт и другой информации, которую там указали сами пользователи", - сообщили в "Яндекс.Деньгах".

Вне этого ресурса мошенники не смогут воспользоваться платежной информацией, так как для всех операций по кошелькам требуется ряд подтверждающих операцию действий, подчеркнули там. "Но в любом случае мы перевыпустим все карты, данные которых были обнародованы", - заверили в компании.