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РИА Новости

"Яндекс.Деньги" перевыпустят карты клиентов после взлома стороннего ресурса

14:52 10.10.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" после взлома злоумышленниками сервера одного частного ресурса перевыпустит карты своих клиентов, данные которых пользователи платежной системы хранили там добровольно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что злоумышленники завладели полным дампом базы данных сети обменников электронных денег. По данным канала, дамп, содержащий логины, имена, адреса, частично расшифрованные пароли ID-кошельков пользователей, номера карт и их баланс, пытаются продать за 50 тысяч долларов.
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"Мы расследовали ситуацию и выяснили, что злоумышленники взломали сервер этого частного ресурса и получили доступ к токенам, логинам, номерам карт и другой информации, которую там указали сами пользователи", - сообщили в "Яндекс.Деньгах".
Вне этого ресурса мошенники не смогут воспользоваться платежной информацией, так как для всех операций по кошелькам требуется ряд подтверждающих операцию действий, подчеркнули там. "Но в любом случае мы перевыпустим все карты, данные которых были обнародованы", - заверили в компании.
В свою очередь в Qiwi сообщили РИА Новости, что данная утечка не представляет угрозу для их пользователей. "Утечке подверглись данные сторонних сервисов, не имеющих отношения к компании Qiwi. Мы с большой серьезностью относимся к защите персональных данных наших клиентов и постоянно информируем клиентов о том, что нельзя оставлять свои личные данные и данные для входа в личный кабинет на сторонних ресурсах", - сообщил РИА Новости техдиректор Qiwi Кирилл Ермаков.
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