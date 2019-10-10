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РИА Новости

ФосАгро презентовала экомаркировку российских минеральных удобрений

14:50 10.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Группа "ФосАгро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений – в рамках проходящей в Москве Российской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2019" представил экологическую маркировку российских минеральных удобрений, которая вводится впервые в истории отечественной индустрии удобрений, сообщает пресс-служба ФосАгро.
"Экомаркировка разработана по инициативе ФосАгро при поддержке всех членов Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Она должна усилить конкурентные преимущества российских производителей чистых фосфатов на мировых рынках, включая крупнейшего производителя фосфорсодержащих удобрений в России и Европе* - компанию "ФосАгро", в условиях ужесточения в ближайшее время в ЕС регулирования оборота удобрений с высоким содержанием кадмия и других тяжелых металлов". – говорится в сообщении пресс-службы ФосАгро.
Экомаркировка на первом этапе будет распространяться на российские фосфорные и комплексные минеральные удобрения, прошедшие сертификацию на соответствие нормам национального стандарта "Экологически чистая продукция. Удобрения минеральные. Технические условия". На следующих этапах сертификации подлежат другие виды минеральных удобрений и мелиоранты. В перспективе планируется маркировать новым знаком продукты питания, при производстве которых использовались только сертифицированные удобрения, соответствующие нормам национального стандарта.
Экологичные российские фосфорсодержащие удобрения, наряду с сельхозпродукцией, войдут в страновой брендированный сегмент продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Создание национального сегмента чистых продуктов питания обеспечит конкурентные преимущества российским производителям на внешнем рынке, усилит позиции страны в снятии торговых барьеров и позволит в перспективе создать нишу эталонной зеленой продукции.
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
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Один из ключевых принципов – прослеживаемость по всей линии производства: от сырьевой базы российской отрасли минеральных удобрений для растениеводов и минеральных кормовых добавок для животноводства, до реализации продуктов питания конечному потребителю. Стандарт зеленой продукции также предусматривает возможность интеграции российских нормативов с глобальными нормами "зеленого" регулирования, включая сертификацию и маркировку российской продукции на основе современных европейских и международных стандартов.
Пресс-служба напоминает, что ФосАгро, один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским аграриям, – активный участник проектов в рамках создания сегмента "Зеленого бренда".
"Когда европейский потребитель в полной мере осознает вред кадмия, он переориентируется на экологически чистые удобрения и сельхозпродукцию, выращенную с их использованием. И здесь Россия – вне конкуренции. Российские фосфорсодержащие удобрения, в силу уникальных природных особенностей месторождений руды Кольского полуострова, сами задают эталон экологической чистоты в связи с отсутствием концентраций вредных примесей кадмия, опасных для здоровья и окружающей среды. Российские производители могут начать переход на экомаркировку уже сейчас, а новый знак может стать прототипом международной маркировки экологически чистых минеральных удобрений, – сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
В рамках выставки ФосАгро презентовала также новую продуктовую концепцию компании. Для удобства аграриев 39 марок минеральных удобрений теперь сгруппированы по пяти продуктовым категориям в зависимости от их формы, вида, состава и назначения. Упаковка удобрений оформлена в новом дизайне, отражающем идею экологической чистоты и сопричастности ценностям российского "Зеленого бренда".
"В сочетании с экомаркировкой, новая упаковка упростит идентификацию экологически чистых марок минеральных удобрений ФосАгро в России и за рубежом и будет способствовать укреплению имиджа российской отрасли минеральных удобрений как пионера в части внедрения максимально ответственных подходов к ведению сельского хозяйства", - заявил Гурьев.
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По его словам, принцип "От зеленой руды до зелёной еды" – ключ российских производителей к главным мировым рынкам продовольствия.
"В сочетании с конкурентной ценой, российская экологически безопасная сельхозпродукция имеет уверенную перспективу занять ключевое место на глобальном потребительском рынке. У России появляется уникальный шанс получить конкурентное преимущество и обеспечить население планеты экологически безопасной и доступной продукцией массового потребления", – отметил Гурьев.
Также, ФосАгро представила пилотную версию первой в отечественной отрасли онлайн-платформы для заказа минеральных удобрений, полномасштабный запуск и расширение которой планируется в течение 2020 года.
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Андрей ГурьевРоссияФосАгроНовости компаний - Экономика
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