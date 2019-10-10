Критик заявил, что Хандке формировал культурное пространство своего времени

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Австрийский писатель Петер Хандке достоин Нобелевской премии по литературе за 2019 год, так как его произведения во многом формировали культурное пространство своего времени, считает российский писатель и литературный критик Михаил Бутов.

"Странно немножко, по-моему, что он дождался своей премии сейчас. Его книги формировали несколько иное время. Но, думаю, он достоин премии, потому что Хандке в европейской культуре, начиная с 70-х годов, задавал ноту, которая во многом формировала культурное пространство. Мы знаем, что выходили фильмы по его вещам, да и какое-то время нам, например, его вещи во многом показывали в наши юные годы способ видеть мир за пределами нашей страны, переживать жизнь за границей. Так что награда нашла героя", - сказал собеседник агентства.