Белоруссия в ноябре определит потери для Мозырского НПЗ из-за грязной нефти

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Мозырский НПЗ в ноябре завершит капитальный ремонт, который прояснит сумму компенсаций для Белоруссии от попадания в магистральный нефтепровод "Дружба" загрязненной хлоридами нефти, сообщил в четверг в Минске заместитель председателя госконцерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

"Окончательно сумма компенсации будет подсчитана после капитального ремонта на наших НПЗ. На "Нафтане" завершается капитальный ремонт, где-то в начале ноября будет завершен на Мозырском НПЗ, который непосредственно перерабатывал грязную нефть. После этого будет посчитана сумма", - сказал Бунаков журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли при расчете компенсаций учитываться недополученная прибыль белорусских предприятий, включая за транзит, представитель концерна сказал, что "в том числе". "Она (сумма - ред.) может быть выражена в разной форме. После этого приступим к переговорам", - сказал зампредседателя концерна.

Он уточнил, что "до конца года эта сумма (запрашиваемой компенсации - ред.) будет посчитана и будет выработан механизм с российской стороной по компенсации".