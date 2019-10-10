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РИА Новости

Белоруссия в ноябре определит потери для Мозырского НПЗ из-за грязной нефти

14:47 10.10.2019
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Мозырский НПЗ в ноябре завершит капитальный ремонт, который прояснит сумму компенсаций для Белоруссии от попадания в магистральный нефтепровод "Дружба" загрязненной хлоридами нефти, сообщил в четверг в Минске заместитель председателя госконцерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.
"Окончательно сумма компенсации будет подсчитана после капитального ремонта на наших НПЗ. На "Нафтане" завершается капитальный ремонт, где-то в начале ноября будет завершен на Мозырском НПЗ, который непосредственно перерабатывал грязную нефть. После этого будет посчитана сумма", - сказал Бунаков журналистам.
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Отвечая на вопрос, будет ли при расчете компенсаций учитываться недополученная прибыль белорусских предприятий, включая за транзит, представитель концерна сказал, что "в том числе". "Она (сумма - ред.) может быть выражена в разной форме. После этого приступим к переговорам", - сказал зампредседателя концерна.
Он уточнил, что "до конца года эта сумма (запрашиваемой компенсации - ред.) будет посчитана и будет выработан механизм с российской стороной по компенсации".
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"БелнефтехимТранснефтьЧехияБелоруссияЭкономика
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