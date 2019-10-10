Выброшенная еда превращает свалки в биореакторы, заявил эксперт

"До 30% еды, которую мы покупаем в магазине, пропадает. На самом деле, не так страшна пластиковая бутылка с алюминиевой банкой, как биология. Именно она превращает полигон в биологический реактор, из которого идет фильтрат", - сказал эксперт на открытии комплекса сортировки отходов под Белгородом. По его словам, уже из фильтрата в атмосферу попадает вредный для людей свалочный газ.