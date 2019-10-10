Выброшенная еда превращает свалки в биореакторы, заявил эксперт

ГУБКИН (Белгородская область), 10 окт - РИА Новости. Выброшенные пищевые отходы превращают полигоны в опасные биологические реакторы, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.
"До 30% еды, которую мы покупаем в магазине, пропадает. На самом деле, не так страшна пластиковая бутылка с алюминиевой банкой, как биология. Именно она превращает полигон в биологический реактор, из которого идет фильтрат", - сказал эксперт на открытии комплекса сортировки отходов под Белгородом. По его словам, уже из фильтрата в атмосферу попадает вредный для людей свалочный газ.
10 декабря 2018, 12:54ЭкологияПомогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
Как уточнил Губайдуллин, сократить объемы органики на полигоне позволяет технология компостирования, которая "до 30% по массе сокращает объемы на полигоне".