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РИА Новости

"Формула Штайнмайера" не приведет к внутреннему конфликту, заявил Зеленский

14:39 10.10.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что внедрение "формулы Штайнмайера" не приведет к гражданскому конфликту в стране, если ситуацию не будут подогревать.
"Я считаю, что это неправда, потому что в обществе запрос на прекращение войны. Есть именно этот запрос. Если будут подогреваться вопросы и дальше, может быть все что угодно", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, осознает ли о он, что внедрение "формулы Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту на Украине. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
Вчера, 14:16Сказано в эфире
"Он и не скрывал". Политик о словах Зеленского про "ошибку" ПорошенкоПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко хочет стать лидером нового Майдана. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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