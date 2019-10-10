"Формула Штайнмайера" не приведет к внутреннему конфликту, заявил Зеленский

"Я считаю, что это неправда, потому что в обществе запрос на прекращение войны. Есть именно этот запрос. Если будут подогреваться вопросы и дальше, может быть все что угодно", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, осознает ли о он, что внедрение "формулы Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту на Украине. Трансляцию ведут украинские телеканалы.