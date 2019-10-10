"Формула Штайнмайера" не приведет к внутреннему конфликту, заявил Зеленский

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что внедрение "формулы Штайнмайера" не приведет к гражданскому конфликту в стране, если ситуацию не будут подогревать.
"Я считаю, что это неправда, потому что в обществе запрос на прекращение войны. Есть именно этот запрос. Если будут подогреваться вопросы и дальше, может быть все что угодно", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, осознает ли о он, что внедрение "формулы Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту на Украине. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Вчера, 14:16Сказано в эфире"Он и не скрывал". Политик о словах Зеленского про "ошибку" ПорошенкоПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко хочет стать лидером нового Майдана. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.