ЦИК проведет "разбор полетов" по прошедшим выборам с избиркомами регионов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ЦИК РФ в декабре проведет "разбор полетов" по прошедшим выборам при участии всех региональных избирательных комиссий, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Разбор полетов у нас проходит при участии всех субъектовых комиссий. Такое мероприятие у нас будет в конце года обязательно... В декабре будет (совещание - ред.), одна часть – это разбор полетов, оценка прошедшей кампании, что удалось, что не удалось, и потом формирование планов на дальнейшие перспективы", - сказала Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.