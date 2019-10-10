ЦИК проведет "разбор полетов" по прошедшим выборам с избиркомами регионов

"Разбор полетов у нас проходит при участии всех субъектовых комиссий. Такое мероприятие у нас будет в конце года обязательно... В декабре будет (совещание - ред.), одна часть – это разбор полетов, оценка прошедшей кампании, что удалось, что не удалось, и потом формирование планов на дальнейшие перспективы", - сказала Памфилова.