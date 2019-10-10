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РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК проведет "разбор полетов" по прошедшим выборам с избиркомами регионов

14:37 10.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ЦИК РФ в декабре проведет "разбор полетов" по прошедшим выборам при участии всех региональных избирательных комиссий, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Разбор полетов у нас проходит при участии всех субъектовых комиссий. Такое мероприятие у нас будет в конце года обязательно... В декабре будет (совещание - ред.), одна часть – это разбор полетов, оценка прошедшей кампании, что удалось, что не удалось, и потом формирование планов на дальнейшие перспективы", - сказала Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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9 октября, 21:52РИА Новости
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