Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T17:41Z
https://ria.ru/20191010/1559626388.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155907/17/1559071788_621:670:3072:2048_1036x0_80_0_0_c244cd9e7626a8e3bccd5fcbb60c9f4e.jpg
РИА Новости

Друг одного из умерших в Химках бортпроводников рассказал о нем

14:35 10.10.2019 (обновлено: 17:41 10.10.2019)
18567
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Один из бортпроводников, которых нашли мертвыми в квартире в Химках, уехал из Уфы полгода назад, рассказал РЕН-ТВ его приятель.
По его словам, все это время они практически не общались, а до того прожили в Уфе около года. Как утверждает собеседник телеканала, погибший не употреблял наркотики, был положительным человеком, зарабатывал сам и помогал родителям.

"Он всегда старался помочь. Я не помню, чтобы он общался с какой-то дурной компанией", — сказал приятель бортпроводника.

Как сообщили в подмосковном главке Следственного комитета, накануне в квартире по улице Германа Титова в Химках обнаружили тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Сообщалось, что оба они работали бортпроводниками в авиакомпании "Россия". С места ЧП изъяли белый порошок, который отправили на химическое исследование. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, причиной смерти могла быть передозировка наркотиков.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 12:41РИА Новости
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
1125111151743
Обсудить 0
Следственный комитет РФУфаХимкиПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
РИА
Новости
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Скорая помощь
В Химках нашли тела двух стюардов российской авиакомпании, сообщили СМИ
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Лента
новостей
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Реальный подонок!. Два украинских эксперта поругались в студии России 1
"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов
В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон. 27 апреля 2018
Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Стало ясно, когда разразится новый мировой финансовый кризис
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
Лента новостейМолния