Друг одного из умерших в Химках бортпроводников рассказал о нем

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Один из бортпроводников, которых нашли мертвыми в квартире в Химках, уехал из Уфы полгода назад, рассказал РЕН-ТВ его приятель.
По его словам, все это время они практически не общались, а до того прожили в Уфе около года. Как утверждает собеседник телеканала, погибший не употреблял наркотики, был положительным человеком, зарабатывал сам и помогал родителям.
"Он всегда старался помочь. Я не помню, чтобы он общался с какой-то дурной компанией", — сказал приятель бортпроводника.
Как сообщили в подмосковном главке Следственного комитета, накануне в квартире по улице Германа Титова в Химках обнаружили тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Сообщалось, что оба они работали бортпроводниками в авиакомпании "Россия". С места ЧП изъяли белый порошок, который отправили на химическое исследование. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, причиной смерти могла быть передозировка наркотиков.