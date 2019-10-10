Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии выросло до семи человек

УФА, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали, по уточненным данным ГИБДД, при лобовом столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Башкирии.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что 14.50 (12.50 мск) в населенном пункте Байгильдино Нуримановского района произошло лобовое столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. Указывалось, что в результате ДТП погиб водитель легкового авто, еще 6 пассажиров микроавтобуса, доставляются для осмотра в больницу.

По данным Госавтоинспекции региона, авария произошла на 36-м километре автодороги Уфа-Иглино-Красная горка. Столкнулись встречные Renault Logan под управлением 54-летнего местного жителя и автобус Renault.

"В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Из автобуса водитель и шесть пассажиров доставлены в больницу для осмотра", - сообщает ГИБДД по Башкирии.