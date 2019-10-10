Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T14:56Z
https://ria.ru/20191010/1559626247.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии выросло до семи человек

14:56 10.10.2019
2331
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
УФА, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали, по уточненным данным ГИБДД, при лобовом столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что 14.50 (12.50 мск) в населенном пункте Байгильдино Нуримановского района произошло лобовое столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. Указывалось, что в результате ДТП погиб водитель легкового авто, еще 6 пассажиров микроавтобуса, доставляются для осмотра в больницу.
По данным Госавтоинспекции региона, авария произошла на 36-м километре автодороги Уфа-Иглино-Красная горка. Столкнулись встречные Renault Logan под управлением 54-летнего местного жителя и автобус Renault.
"В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Из автобуса водитель и шесть пассажиров доставлены в больницу для осмотра", - сообщает ГИБДД по Башкирии.
Отмечается, что автобус двигался по маршруту Павловка-Уфа, в салоне находились одиннадцать пассажиров.
ДТП в городе Михайловка Волгоградской области
Вчера, 10:36РИА Новости
В Волгоградской области завели дело после ДТП с пятью подростками
110001
Обсудить 0
Республика БашкортостанМЧС РФПроисшествия
Рекомендуем
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Конфликт в ишимбайской больнице
"Плановая болячка": в Башкирии врачи отказались принять пациента
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Башкирии раскрыли подробности двух массовых драк в Стерлитамаке
Лента
новостей
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Учитель ОБЖ в Боровске
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В МЧС прокомментировали ситуацию с розливом загрязняющих веществ в Башкирии
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Автомобиль полиции
В Башкирии один человек погиб при столкновении автобуса с автомобилем
Врач в коридоре больницы
Минздрав Башкирии проверит видеозапись, на которой хирург избил пациента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния