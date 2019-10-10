Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.
Зеленский в четверг проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.
"Украина нет", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о том, вернет ли Киев Приватбанк Коломойскому.
Вчера, 14:16Сказано в эфире"Он и не скрывал". Политик о словах Зеленского про "ошибку" ПорошенкоПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко хочет стать лидером нового Майдана. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.