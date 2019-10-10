Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому

"Он и не скрывал". Политик о словах Зеленского про "ошибку" Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко хочет стать лидером нового Майдана. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.