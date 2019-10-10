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РИА Новости

Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому

14:29 10.10.2019 (обновлено: 14:35 10.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.
Зеленский в четверг проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.
"Украина нет", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о том, вернет ли Киев Приватбанк Коломойскому.
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Игорь КоломойскийКиевПриватБанкВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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