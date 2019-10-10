В Башкирии один человек погиб при столкновении автобуса с автомобилем

УФА, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали при лобовом столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, спасателям в 14.50 (12.50 мск) поступило сообщение о том, что в населенном пункте Байгильдино Нуримановского района произошло лобовое столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. На место ДТП были направлены силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики.