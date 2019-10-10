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РИА Новости

В Башкирии один человек погиб при столкновении автобуса с автомобилем

14:27 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
УФА, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали при лобовом столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, спасателям в 14.50 (12.50 мск) поступило сообщение о том, что в населенном пункте Байгильдино Нуримановского района произошло лобовое столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. На место ДТП были направлены силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики.
"По прибытию установлено, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Renault Logan и микроавтобуса Renault Master. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель легкового авто, еще шесть человек, пассажиры микроавтобуса, доставляются для осмотра в лечебные учреждения", - говорится в сообщении МЧС.
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Республика БашкортостанМВД РФРоссияПроисшествия
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