Штайнмайер призвал немецкое общество проявить солидарность после ЧП в Галле

"Просто осудить такой трусливый поступок - этого недостаточно. Должно быть ясно, что государство берет на себя ответственность за безопасность жизни евреев в Германии. Тем более должно быть ясно, что все общество должно проявить твердость, четкую и решительную позицию солидарности с собратьями-иудеями на нашей родине", - заявил Штайнмайер во время общения с журналистами в Галле, которое транслировали местные телеканалы.