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РИА Новости

Штайнмайер призвал немецкое общество проявить солидарность после ЧП в Галле

14:27 10.10.2019
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© AP Photo / DPA/ Sebastian WillnowСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время посещения города Галле, где накануне произошло нападение на синагогу, заявил, что немецкое государство берет на себя ответственность за безопасность еврейской общины в Германии, и призвал общество проявить солидарность.
В среду в Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец, задержан.
"Просто осудить такой трусливый поступок - этого недостаточно. Должно быть ясно, что государство берет на себя ответственность за безопасность жизни евреев в Германии. Тем более должно быть ясно, что все общество должно проявить твердость, четкую и решительную позицию солидарности с собратьями-иудеями на нашей родине", - заявил Штайнмайер во время общения с журналистами в Галле, которое транслировали местные телеканалы.
Он отметил, что жители Галле уже проявили солидарность и такая позиция должна проявляться всегда, не только в дни трагедий - "история нам напоминает (об этом), а настоящее требует (этого)". Президент добавил, что "тот, кто применяет политически мотивированное насилие против инакомыслящих, инаковерующих или представителей демократических институтов, также сопричастен (преступлению)".
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
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