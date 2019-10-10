Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T14:35Z
https://ria.ru/20191010/1559625896.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155647/52/1556475240_0:184:3072:1912_1036x0_80_0_0_bdf653ec8f88463a68537f12623b222e.jpg
РИА Новости

Самарские власти объяснили слова замминистра о ненужности преднизолона

14:26 10.10.2019 (обновлено: 14:35 10.10.2019)
936
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Производство лекарственных препаратов . Архивное фото
Самарские власти объяснили слова чиновника, что преднизолон "нафиг не нужен"
САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало слова замглавы ведомства Мергена Бадмы-Гаряева о том, что преднизолон "нафиг не нужен", заявив, что фраза была вырвана из контекста.
Ранее Бадма-Гаряев в сюжете телеканала "Россия 1", посвященном нехватке препарата преднизолон в самарских аптеках, сообщил журналисту, что "проблема, возникшая с преднизолоном, выеденного яйца не стоит". "На ровном месте. Просто некий жареный факт: исчез преднизолон. Понимаете, он по большому счету нафиг не нужен", - сказал Бадма-Гаряев.
"Фраза была вырвана из контекста. Диалог с корреспондентом содержал подробное и детальное объяснение ситуации", - говорится в сообщении минздрава региона в Twitter.
В ведомстве отметили, что журналист предложил прокомментировать нехватку препарата в аптеках и больницах Самарской области, на что Бадма-Гаряев дал подробный ответ. В частности, по данным минздрава региона, Бадма-Гаряев сообщил, что проблема с нехваткой преднизолона известна давно, формировалась она с начала года и обусловлена позицией производителей.
"Для льготных категорий населения – и федеральных, и региональных – на складах у нас есть необходимый запас этого препарата. И для получения преднизолона достаточно обратиться к своему лечащему врачу и по рецепту получить его бесплатно. Отсроченных рецептов на сегодняшний момент нет, и я ответственно заявляю, что наших складских запасов лекарства вполне достаточно для обеспечения льготников", - цитирует Бадму-Гаряева минздрав.
По данным ведомства, чиновник также сообщил журналисту, что есть проблемы с наличием преднизолона в розничной аптечной сети. "Но в аптеках немало аналоговых препаратов с иными торговыми наименованиями, но с аналогичным действием, прекрасно работающих и ничем не хуже преднизолона", - приводит слова Бадмы-Гаряева минздрав.
Работа государственной аптеки. Архивное фото
27 августа, 12:34РИА Новости
Число производителей преднизолона не менялось, заявили в Минпромторге
Общероссийское движение "Сильная Россия" после высказываний замминистра обратилось к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой уволить чиновника. Комментарием пресс-службы главы региона РИА Новости пока не располагает.
Препарат преднизолон входит в перечень жизненно важных лекарств, спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов.
Лекарства
9 октября, 14:02РИА Новости
Производитель "Преднизолона" попросил фармкомпании возобновить производство
320037
Обсудить 2
Самарская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Молоток и наручники на столе у судьи
В Самарской области судью поймали на взятке
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Лента
новостей
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Учитель ОБЖ в Боровске
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор раскритиковал ГИБДД после заезда блогера Гасанова
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Беспроводной алкотестер
Водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния