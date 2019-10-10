Самарские власти объяснили слова замминистра о ненужности преднизолона

САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало слова замглавы ведомства Мергена Бадмы-Гаряева о том, что преднизолон "нафиг не нужен", заявив, что фраза была вырвана из контекста.

Ранее Бадма-Гаряев в сюжете телеканала "Россия 1", посвященном нехватке препарата преднизолон в самарских аптеках, сообщил журналисту, что "проблема, возникшая с преднизолоном, выеденного яйца не стоит". "На ровном месте. Просто некий жареный факт: исчез преднизолон. Понимаете, он по большому счету нафиг не нужен", - сказал Бадма-Гаряев.

@D_Azaroff @MINZDRAV_RF

Вот так у нас выражаются первые лица Министерства здравоохранения Самарской области! Заместитель Министра Здравоохранения Самарской области говорит о том , что преднизолон на фиг не нужен !!! Это как ??? @D_Azaroff Дмитрий Игориевич , вся надежда на Вас! pic.twitter.com/iogRx89v8b — Павел Карпухов (@silarus163) October 9, 2019

"Фраза была вырвана из контекста. Диалог с корреспондентом содержал подробное и детальное объяснение ситуации", - говорится в сообщении минздрава региона в Twitter.

В ведомстве отметили, что журналист предложил прокомментировать нехватку препарата в аптеках и больницах Самарской области, на что Бадма-Гаряев дал подробный ответ. В частности, по данным минздрава региона, Бадма-Гаряев сообщил, что проблема с нехваткой преднизолона известна давно, формировалась она с начала года и обусловлена позицией производителей.

Фраза была вырвана из контекста. Диалог с корреспондентом содержал подробное и детальное объяснение ситуации. Журналист предложил прокомментировать нехватку препарата преднизолон в аптеках и больницах Самарской области.

На этот вопрос ответил заместитель министра здравоохранения pic.twitter.com/RX9vqpxPRs — Минздрав (@minzdrav__63) October 4, 2019

"Для льготных категорий населения – и федеральных, и региональных – на складах у нас есть необходимый запас этого препарата. И для получения преднизолона достаточно обратиться к своему лечащему врачу и по рецепту получить его бесплатно. Отсроченных рецептов на сегодняшний момент нет, и я ответственно заявляю, что наших складских запасов лекарства вполне достаточно для обеспечения льготников", - цитирует Бадму-Гаряева минздрав.

По данным ведомства, чиновник также сообщил журналисту, что есть проблемы с наличием преднизолона в розничной аптечной сети. "Но в аптеках немало аналоговых препаратов с иными торговыми наименованиями, но с аналогичным действием, прекрасно работающих и ничем не хуже преднизолона", - приводит слова Бадмы-Гаряева минздрав.

Общероссийское движение "Сильная Россия" после высказываний замминистра обратилось к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой уволить чиновника. Комментарием пресс-службы главы региона РИА Новости пока не располагает.