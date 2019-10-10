Житель Уфы, застреливший из ревности жену и брата, получил 15 лет колонии

УФА, 10 окт - РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к 15 годам колонии местного жителя, который из ревности убил жену и брата-пенсионера, застав их вдвоём, сообщили в следственном управлении СК по Башкирии.

Следствие сообщает, что в ноябре прошлого года 53-летний мужчина, застав у себя в квартире 44-летнюю жену и 65-летнего брата, на почве ревности, выстрелил из карабина в супругу, а после застрелил и пытавшегося убежать из квартиры брата. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Затем мужчина позвонил в полицию. В ходе следствия и суда мужчина признал вину в совершенном преступлении.