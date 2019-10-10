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РИА Новости

Житель Уфы, застреливший из ревности жену и брата, получил 15 лет колонии

14:23 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
УФА, 10 окт - РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к 15 годам колонии местного жителя, который из ревности убил жену и брата-пенсионера, застав их вдвоём, сообщили в следственном управлении СК по Башкирии.
Следствие сообщает, что в ноябре прошлого года 53-летний мужчина, застав у себя в квартире 44-летнюю жену и 65-летнего брата, на почве ревности, выстрелил из карабина в супругу, а после застрелил и пытавшегося убежать из квартиры брата. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Затем мужчина позвонил в полицию. В ходе следствия и суда мужчина признал вину в совершенном преступлении.
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"Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, суд обязал его выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей материального ущерба потерпевшей стороне", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФУфаПроисшествия
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