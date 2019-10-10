Памфилова рассказала о прошедшей встрече с Путиным

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что основной темой разговора на закрытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным было усиление взаимодействия Центризбиркома с правоохранительными органами, в том числе по данным о судимости членов избирательных комиссий.
Встреча главы ЦИК с президентом РФ состоялась накануне вечером. Первая часть встречи была отрытой для СМИ, вторая прошла за закрытыми дверями.
"Основная тема была – усиления эффективности взаимодействия между Центральной избирательной комиссией и правоохранительными органами по разного рода аспектам, включая, в том числе, получение данных о судимостях не только кандидатов, но и членов комиссий", - сказала Памфилова РИА Новости.
Она подчеркнула, что для ЦИК в работе, направленной на оздоровление всего избирательного процесса, очень важно выйти на новый уровень качества кадровой политики.
"В связи с этим очень подробно обсуждалась тема, что необходимо, что можно сделать в кардинальном исправлении ситуации, которая сложилась на муниципальном уровне. Но это не только проблема Санкт-Петербурга. Они могут возникать в других регионах, вот эту тему мы обсуждали подробно", - отметила глава ЦИК.
Памфилова добавила, что на встрече подняла вопрос о неотвратимости наказания за фальсификации на выборах. "Я высказалась по поводу того, что не должны нарушители, в первую очередь те, кто организует разного рода фальсификации, уходить от ответственности. Когда нет неотвратимости наказания, то безнаказанность порождает новую волну нарушений… Президент с большим пониманием отнесся к этой нашей озабоченности, и, я надеюсь, что тут будут предприняты определенные шаги, и выводы сделают, направленные на исправление ситуации", - рассказала она.
1 октября, 08:00РИА НовостиК спорам о Едином дне голосования