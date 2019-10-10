Памфилова рассказала о прошедшей встрече с Путиным

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что основной темой разговора на закрытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным было усиление взаимодействия Центризбиркома с правоохранительными органами, в том числе по данным о судимости членов избирательных комиссий.

Встреча главы ЦИК с президентом РФ состоялась накануне вечером. Первая часть встречи была отрытой для СМИ, вторая прошла за закрытыми дверями.

"Основная тема была – усиления эффективности взаимодействия между Центральной избирательной комиссией и правоохранительными органами по разного рода аспектам, включая, в том числе, получение данных о судимостях не только кандидатов, но и членов комиссий", - сказала Памфилова РИА Новости.

Она подчеркнула, что для ЦИК в работе, направленной на оздоровление всего избирательного процесса, очень важно выйти на новый уровень качества кадровой политики.

"В связи с этим очень подробно обсуждалась тема, что необходимо, что можно сделать в кардинальном исправлении ситуации, которая сложилась на муниципальном уровне. Но это не только проблема Санкт-Петербурга. Они могут возникать в других регионах, вот эту тему мы обсуждали подробно", - отметила глава ЦИК.