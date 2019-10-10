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РИА Новости

Памфилова рассказала о прошедшей встрече с Путиным

14:21 10.10.2019 (обновлено: 14:36 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что основной темой разговора на закрытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным было усиление взаимодействия Центризбиркома с правоохранительными органами, в том числе по данным о судимости членов избирательных комиссий.
Встреча главы ЦИК с президентом РФ состоялась накануне вечером. Первая часть встречи была отрытой для СМИ, вторая прошла за закрытыми дверями.
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"Основная тема была – усиления эффективности взаимодействия между Центральной избирательной комиссией и правоохранительными органами по разного рода аспектам, включая, в том числе, получение данных о судимостях не только кандидатов, но и членов комиссий", - сказала Памфилова РИА Новости.
Она подчеркнула, что для ЦИК в работе, направленной на оздоровление всего избирательного процесса, очень важно выйти на новый уровень качества кадровой политики.
"В связи с этим очень подробно обсуждалась тема, что необходимо, что можно сделать в кардинальном исправлении ситуации, которая сложилась на муниципальном уровне. Но это не только проблема Санкт-Петербурга. Они могут возникать в других регионах, вот эту тему мы обсуждали подробно", - отметила глава ЦИК.
Памфилова добавила, что на встрече подняла вопрос о неотвратимости наказания за фальсификации на выборах. "Я высказалась по поводу того, что не должны нарушители, в первую очередь те, кто организует разного рода фальсификации, уходить от ответственности. Когда нет неотвратимости наказания, то безнаказанность порождает новую волну нарушений… Президент с большим пониманием отнесся к этой нашей озабоченности, и, я надеюсь, что тут будут предприняты определенные шаги, и выводы сделают, направленные на исправление ситуации", - рассказала она.
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ЦИКЭлла ПамфиловаЦИК РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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