Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T14:24Z
https://ria.ru/20191010/1559625427.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/24400/02/244000248_0:349:1663:1284_1036x0_80_0_0_7edc54fd7c824e7b8bc70bf23f0e2b05.jpg
РИА Новости
Культура

В Москве нашли ранее неизвестный автограф Гоголя

14:17 10.10.2019 (обновлено: 14:24 10.10.2019)
212
© РИА Новости / Ю. Левянт / Перейти в фотобанкРепродукция картины художника Ф.А.Моллера "Николай Васильевич Гоголь"
Репродукция картины художника Ф.А.Моллера Николай Васильевич Гоголь
© РИА Новости / Ю. Левянт
Перейти в фотобанк
Репродукция картины художника Ф.А.Моллера "Николай Васильевич Гоголь". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестный автограф Николая Гоголя обнаружили в церковной книге в Москве, писатель оставил запись о том, что стал крестным отцом, сообщается на официальном портале мэра столицы.
"В Главном архивном управлении столицы обнаружили ранее неизвестный автограф Николая Гоголя. Писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Гоголь крестил Николая Хомякова, сына поэта, философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова.
"Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках. В метрической книге церкви в графе "Звание, имя, отчество и фамилия восприемников" действительно значится "8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь". В графе "Рукоприкладство свидетелей записи по желанию" писатель собственноручно указал: "Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8 класса Николай Васильевич Гоголь". Подлинность подписи подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии, которые совпадают с уже известными автографами писателя", - отмечается в материале.
Специалисты и ранее знали о присутствии Гоголя при крещении сына Хомякова - этот факт упоминается в некоторых исторических и литературоведческих трудах. Однако подтвердить его документально удалось только сейчас, уточняется в сообщении.
Зима в Великом Новгороде
19 марта, 15:00РИА Новости
Ученые доказали реальность моста X века в Новгороде
3402101
Обсудить 0
КультураНовости - Религия и мировоззрениерелигияНиколай ГогольМоскваОбщество
Рекомендуем
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Житель Уфы, застреливший из ревности жену и брата, получил 15 лет колонии
РИА
Новости
Художник шимпанзе
В Лондоне пройдет выставка картин, написанных шимпанзе Конго
Главархив Москвы покажет найденный автограф Гоголя на выставке в 2020 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Эрдоган гарантировал, что ИГ* не возродится после турецкой операции в Сирии
Лента
новостей
Золотая медаль Нобелевской премии
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
Манул в Московском Зоопраке
В московском зоопарке у манула обнаружили злокачественную опухоль
Минприроды РФ: ликвидация городских свалок – приоритетная задача
Выброшенная еда превращает свалки в биореакторы, заявил эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не боится Путина и Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил просьбу Трампа расследовать "дело Байдена"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кировской области завели дело на женщину, истязавшую дочерей
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Танкер в море
Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
У задержанного в Крыму экстремиста нашли СВУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния