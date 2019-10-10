В Москве нашли ранее неизвестный автограф Гоголя

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестный автограф Николая Гоголя обнаружили в церковной книге в Москве, писатель оставил запись о том, что стал крестным отцом, сообщается на официальном портале мэра столицы.

"В Главном архивном управлении столицы обнаружили ранее неизвестный автограф Николая Гоголя. Писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Гоголь крестил Николая Хомякова, сына поэта, философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова.

"Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках. В метрической книге церкви в графе "Звание, имя, отчество и фамилия восприемников" действительно значится "8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь". В графе "Рукоприкладство свидетелей записи по желанию" писатель собственноручно указал: "Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8 класса Николай Васильевич Гоголь". Подлинность подписи подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии, которые совпадают с уже известными автографами писателя", - отмечается в материале.