Грузинские аэропорты подсчитали потери из-за запрета полетов из России

ТБИЛИСИ, 10 окт – РИА Новости. Грузинские аэропорты за три первые квартала текущего года обслужили более 4 миллионов пассажиров, тем самым пассажиропоток вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в условиях прервавшегося летом авиасообщения с РФ цифра прироста на 9-10 процентных пунктов меньше ожидаемого ранее, сообщает Объединение аэропортов Грузии (ОАГ).

По его данным, "цифры примерно на 9-10% отстают от прогнозируемых данных (рост пассажиропотока за девять месяцев должен был достигнуть 14-15%), что связано с запретами на прямое авиасообщение с Россией", - сказано в заявлении.

В частности, Тбилисский международный аэропорт обслужил почти 3 миллиона человек, что на 0,68% больше аналогичного периода 2018 года, Батумский – более 524 тысяч (на 2,01% больше), а Кутаисский - почти 630 тысяч человек, это на 39,79% больше, чем в прошлом году. Из Кутаиси в основном осуществляются рейсы в направление стран Европы.

Что касается воздушных гаваней местного значения, аэропорт "Местиа" в регионе Сванетия обслужил на 20,23% больше пассажиров, "Амбролаури" в регионе Рача – на 15% больше. Вместе с этим, за те же девять месяцев в грузинских аэропортах было осуществлено на 512 рейсов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых авиакомпаний, которые появились на грузинском рынке за это время, - Air France, Air Malta, SmartLynx Airlines, GetJet, Onurair, Uzbekistan Airways и Aircompany Armenia.

Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.