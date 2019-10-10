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РИА Новости

Грузинские аэропорты подсчитали потери из-за запрета полетов из России

14:13 10.10.2019
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© Depositphotos / BoneKotСамолет грузинской авиакомпании Airzena
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
© Depositphotos / BoneKot
Самолет грузинской авиакомпании Airzena. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 окт – РИА Новости. Грузинские аэропорты за три первые квартала текущего года обслужили более 4 миллионов пассажиров, тем самым пассажиропоток вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в условиях прервавшегося летом авиасообщения с РФ цифра прироста на 9-10 процентных пунктов меньше ожидаемого ранее, сообщает Объединение аэропортов Грузии (ОАГ).
По его данным, "цифры примерно на 9-10% отстают от прогнозируемых данных (рост пассажиропотока за девять месяцев должен был достигнуть 14-15%), что связано с запретами на прямое авиасообщение с Россией", - сказано в заявлении.
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В частности, Тбилисский международный аэропорт обслужил почти 3 миллиона человек, что на 0,68% больше аналогичного периода 2018 года, Батумский – более 524 тысяч (на 2,01% больше), а Кутаисский - почти 630 тысяч человек, это на 39,79% больше, чем в прошлом году. Из Кутаиси в основном осуществляются рейсы в направление стран Европы.
Что касается воздушных гаваней местного значения, аэропорт "Местиа" в регионе Сванетия обслужил на 20,23% больше пассажиров, "Амбролаури" в регионе Рача – на 15% больше. Вместе с этим, за те же девять месяцев в грузинских аэропортах было осуществлено на 512 рейсов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых авиакомпаний, которые появились на грузинском рынке за это время, - Air France, Air Malta, SmartLynx Airlines, GetJet, Onurair, Uzbekistan Airways и Aircompany Armenia.
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Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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