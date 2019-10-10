СМИД СНГ принял заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед заседанием в Ашхабаде Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ в узком формате

АШХАБАД, 10 окт - РИА Новости. Совет министров иностранных дел СНГ на расширенном заседании в четверг принял проект заявления о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, сообщил журналистов глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Одобрен новый для нашего СМИДа документ, по предложению российской стороны принято заявление министров о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал российский министр.

Он отметил, что в этой сфере "накапливается немало тревожных признаков того, что такие планы у некоторых государств все-таки существуют". "Очень важно привлекать к ним внимание и обеспечивать работу на переговорных площадках, чтобы согласовать условия неразмещения оружия в космосе", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также сообщил, что на заседании СМИД СНГ принят проект стратегии сотрудничества в сфере информационной безопасности, а также документы об укреплении военного взаимодействия, включая формирование совместного подразделения по гуманитарному разминированию и по формированию совместных систем связи.

Все одобренные на заседании СМИД СНГ документы будут подписаны на заседании совета глав государств Содружества, который пройдёт в Ашхабаде в пятницу.