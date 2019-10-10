В московском зоопарке у манула обнаружили злокачественную опухоль

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Злокачественную опухоль слизистой носа обнаружили у манула в московском зоопарке, он переведен в ветпункт, где находится под присмотром врачей, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

"Несмотря на то, что наш манул всю жизнь содержится в максимально комфортных условиях, а за его состоянием постоянно наблюдают специалисты, полностью обезопасить его не удалось. У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат и помогало поддерживать животное в тонусе", - говорится в сообщении.

Однако в конце сентября самочувствие кота начало ухудшаться, в связи с этим было принято решение перевести его в ветпункт, где манул будет находиться под круглосуточным надзором специалистов, отметили в зоопарке.

"Здоровье кота, к сожалению, сильно пошатнулось за прошедший год. О себе дает знать возраст: 1 мая манулу исполнилось 10 лет. В природе манулы редко доживают до 6-7 лет, в зоопарках средняя продолжительность их жизни несколько увеличивается, благодаря правильному уходу и постоянному ветеринарному мониторингу их самочувствия. Тем не менее, манулы не относятся к числу долгожителей", - добавили в зоопарке.

Уточняется, что проблемы со здоровьем манула имеют генетические корни - представители этого вида обладают крайне слабой иммунной системой, в отличие от многих других диких кошек. Они нередко страдают кошачьим иммунодефицитом, что делает их восприимчивыми ко всем инфекциям и вирусам.

"Делать какие-либо прогнозы о состоянии манула не имеет смысла. На данный момент его состояние стабильно. Наши врачи предпринимают все возможные меры, чтобы улучшить его самочувствие и не допустить развития заболевания", - уточнили в зоопарке.