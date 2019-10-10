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РИА Новости

В московском зоопарке у манула обнаружили злокачественную опухоль

13:59 10.10.2019
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© Фото : страница в "ВКонтакте" Московского Зоопарка/Татьяна АбражанМанул в Московском Зоопраке
Манул в Московском Зоопраке
© Фото : страница в "ВКонтакте" Московского Зоопарка/Татьяна Абражан
Манул в Московском Зоопраке. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Злокачественную опухоль слизистой носа обнаружили у манула в московском зоопарке, он переведен в ветпункт, где находится под присмотром врачей, сообщает пресс-служба столичного зоосада.
"Несмотря на то, что наш манул всю жизнь содержится в максимально комфортных условиях, а за его состоянием постоянно наблюдают специалисты, полностью обезопасить его не удалось. У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат и помогало поддерживать животное в тонусе", - говорится в сообщении.
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Однако в конце сентября самочувствие кота начало ухудшаться, в связи с этим было принято решение перевести его в ветпункт, где манул будет находиться под круглосуточным надзором специалистов, отметили в зоопарке.
"Здоровье кота, к сожалению, сильно пошатнулось за прошедший год. О себе дает знать возраст: 1 мая манулу исполнилось 10 лет. В природе манулы редко доживают до 6-7 лет, в зоопарках средняя продолжительность их жизни несколько увеличивается, благодаря правильному уходу и постоянному ветеринарному мониторингу их самочувствия. Тем не менее, манулы не относятся к числу долгожителей", - добавили в зоопарке.
Уточняется, что проблемы со здоровьем манула имеют генетические корни - представители этого вида обладают крайне слабой иммунной системой, в отличие от многих других диких кошек. Они нередко страдают кошачьим иммунодефицитом, что делает их восприимчивыми ко всем инфекциям и вирусам.
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"Делать какие-либо прогнозы о состоянии манула не имеет смысла. На данный момент его состояние стабильно. Наши врачи предпринимают все возможные меры, чтобы улучшить его самочувствие и не допустить развития заболевания", - уточнили в зоопарке.
Манул является официальным символом московского зоопарка. Как рассказала в интервью РИА Новости директор столичного зоопарка Светлана Акулова, в 1987 году символом московского зоопарка был выбран манул, чтобы подчеркнуть природоохранные и исследовательские задачи. Во время реконструкции в 2013 году эта символика была заменена, а в 2016 году многие сотрудники и гости стали обращаться с просьбой вернуть дикого кота манула в качестве официального символа, что и было сделано в честь 155-летнего юбилея столичного зоосада в этом году.
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