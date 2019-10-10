В Вероне пройдет выставка городов-побратимов России и Италии

"В этом году 23 октября будет оркестр Чайковского в филармоническом театре Вероны. И все дни форума (24-25 октября) на главной площади Вероны будет очень интересная выставка всех городов-побратимов России и Италии с их визуализацией на географическом уровне. То есть мы решили таким образом показать, как две наших страны взаимосвязаны и насколько они любят друг друга, несмотря на все эти геополитические разрушения, которые совершают Америка и европейские страны", - сказал Фаллико на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".