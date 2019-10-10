В Вероне пройдет выставка городов-побратимов России и Италии

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Выставка городов-побратимов России и Италии пройдет 24-25 октября на главной площади Вероны в рамках Евразийского форума, сообщил глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.
"В этом году 23 октября будет оркестр Чайковского в филармоническом театре Вероны. И все дни форума (24-25 октября) на главной площади Вероны будет очень интересная выставка всех городов-побратимов России и Италии с их визуализацией на географическом уровне. То есть мы решили таким образом показать, как две наших страны взаимосвязаны и насколько они любят друг друга, несмотря на все эти геополитические разрушения, которые совершают Америка и европейские страны", - сказал Фаллико на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
XII Евразийский форум пройдет в Вероне 24-25 октября. Основная тема мероприятия – "Искусство инноваций: экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического до Тихого океана". Организаторы форума – Ассоциация "Познаем Евразию", Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум. В текущем году в мероприятии ожидается участие более 40 стран.
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