Минск надеется на сохранение объема беспошлинных поставок нефти из России

Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на сохранение в 2020 году объема беспошлинной поставки нефти из России в 24 миллиона тонн, объем права на ее реэкспорт уточняется, сообщил в четверг в Минске заместитель председателя госконцерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

"По объему нефти у нас балансом предусмотрено 24 миллиона тонн. По индикативному балансу цифра неизменная", - сказал Бунаков журналистам.