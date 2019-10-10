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РИА Новости

Минск надеется на сохранение объема беспошлинных поставок нефти из России

13:46 10.10.2019 (обновлено: 14:04 10.10.2019)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на сохранение в 2020 году объема беспошлинной поставки нефти из России в 24 миллиона тонн, объем права на ее реэкспорт уточняется, сообщил в четверг в Минске заместитель председателя госконцерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.
"По объему нефти у нас балансом предусмотрено 24 миллиона тонн. По индикативному балансу цифра неизменная", - сказал Бунаков журналистам.
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Минск готов передать предложения по компенсации из-за "грязной" нефти
Отвечая на вопрос, сохранится ли право для Белоруссии подвергнуть так называемой процедуре "перетаможки" 6 миллионов тонн из этого объема, он заявил, что "пока этот вопрос еще не решен".
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БелнефтехимМинскЭкономика
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