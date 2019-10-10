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РИА Новости

Следователи выехали с проверкой на башкирский завод, где разлились стоки

13:45 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПредприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Предприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.. Архивное фото
УФА, 10 окт - РИА Новости. Следователи выехали на завод "Полиэф", где разлились сточные воды, чтобы проверить, насколько ситуация опасна для людей и экологии, сообщило следственное управление СК РФ по Башкирии.
В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, и часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУМЧС, из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн жидкости. Ведомство отмечало, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод. Утром в четверг спасатели сообщили о локализации аварии. Представитель экстренных служб республики в свою очередь отмечал, что в реку Казмышла могли попасть порядка 7 тысяч тонн промышленных сточных вод.
"В Благовещенске следователи устанавливают обстоятельства происшествия на предприятии АО "Полиэф. Будет организована проверка по признакам преступления по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", - сообщает СУСК.
Ведомство поясняет, что на место выехала следственно-оперативная группа в составе следователей территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата регионального управления СК России.
"Производится осмотр места происшествия с участием специалистов, по результатам которого будут назначены необходимые экспертные исследования с целью оценки опасности потенциальной угрозы и причинения вреда здоровью человека и окружающей среде, опрашиваются работники и руководство предприятия, устанавливаются причины происшествия, истребуется техническая и разрешительная документация на поврежденное хранилище", - информирует следственное управление.
Отмечается, что следователи работают во взаимодействии с региональными подразделениями МЧС, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. По результатам проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при обращении с экологически опасными отходами, будет дана правовая оценка.
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