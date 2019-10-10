Зеленский распустит Раду, если депутаты его партии будут "есть друг друга"

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через год распустит Верховную раду, если депутаты его партии "Слуга народа" будут "есть друг друга".

"Я не хочу ломать эту партию ("Слуга народа" - ред.). Они знают, если они сами начнут "есть" друг друга я через год их распущу", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

Зеленский также отметил, что сохранение сотрудничества с МВФ - это не вопрос Рады. "Я полагаю, что это не вопрос депутатов, а вопрос правительства. Они должны нести ответственность за условия сотрудничества с МВФ и за то, чтобы это сотрудничество было", - сказал он.