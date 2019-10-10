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РИА Новости

ЦБ будет применять меры к банкам в случае утечки данных

13:43 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Банк России будет применять допустимые в рамках закона меры к банкам в случае утечки данных клиентов, при этом будет принимать во внимание, что стало причиной, а не поводом такой утечки, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на форуме Finopolis.
"Что касается утечек, надо понимать, что это не только наша компетенция, но и компетенция Роскомнадзора. Здесь, безусловно, определенные меры, которые мы можем в рамках закона принимать, мы будем принимать. В ходе плановых проверок обстоятельства выясним, что и как, что произошло: повлияло на это корпоративное управление или просто человеческий фактор - отсюда и будем принимать определенные меры", - сказал Сычев.
"Сказать, что мы на это не обращаем внимание - это не так. Надо исходить из того стало причиной, не поводом: "дырка" в системе, или конкретный человек был не очень чист на руку, что стало причиной утечки", - добавил он.
Одной из самых резонансных утечек за последнее время стал инцидент, произошедший в начале октября в Сбербанке. Тогда банк сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Несколькими днями позже в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из преступных групп 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.
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Артем СычевРоскомнадзорЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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