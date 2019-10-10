ЦБ будет применять меры к банкам в случае утечки данных

СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Банк России будет применять допустимые в рамках закона меры к банкам в случае утечки данных клиентов, при этом будет принимать во внимание, что стало причиной, а не поводом такой утечки, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на форуме Finopolis.

"Что касается утечек, надо понимать, что это не только наша компетенция, но и компетенция Роскомнадзора. Здесь, безусловно, определенные меры, которые мы можем в рамках закона принимать, мы будем принимать. В ходе плановых проверок обстоятельства выясним, что и как, что произошло: повлияло на это корпоративное управление или просто человеческий фактор - отсюда и будем принимать определенные меры", - сказал Сычев.

"Сказать, что мы на это не обращаем внимание - это не так. Надо исходить из того стало причиной, не поводом: "дырка" в системе, или конкретный человек был не очень чист на руку, что стало причиной утечки", - добавил он.