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РИА Новости

Более двух тысяч волонтеров помогают жителям Петербурга перейти на "цифру"

13:42 10.10.2019
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч волонтеров оказывают помощь в информировании и подключении цифрового оборудования жителям Санкт-Петербурга, сообщила журналистам председатель городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года, 64 региона уже перешли на "цифру". Санкт-Петербург входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября на четвертой волне отключения "аналога".
"Мы развернули штаб цифровых волонтеров. Всего за период работы штаба было отобрано и обучено 2007 волонтеров. На данный момент наши волонтеры хорошо владеют навыками подключения цифровых приставок и могут эти услуги оказать", - рассказала Аблец, отметив, что волонтеры также консультируют жителей по телефону.
По ее словам, часть волонтеров работает на "горячей линии" по переходу на цифровое ТВ.
"За время работы нашей телефонной линии в штабе цифровых волонтеров мы получили 9921 звонок, и ожидаем, что как раз в ближайшие дни количество звонков увеличится. Сейчас мы работаем без выходных. На данный момент выполнено почти 1,2 тысячи заявок на подключение к цифровому телевидению. Мы рады оказать поддержку и помочь подключиться к новому качественному цифровому сигналу и получить доступ к цифровому телевидению", - отметила Аблец.
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Переход на цифровое телевидениеРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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