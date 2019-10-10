Более двух тысяч волонтеров помогают жителям Петербурга перейти на "цифру"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч волонтеров оказывают помощь в информировании и подключении цифрового оборудования жителям Санкт-Петербурга, сообщила журналистам председатель городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года, 64 региона уже перешли на "цифру". Санкт-Петербург входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября на четвертой волне отключения "аналога".

"Мы развернули штаб цифровых волонтеров. Всего за период работы штаба было отобрано и обучено 2007 волонтеров. На данный момент наши волонтеры хорошо владеют навыками подключения цифровых приставок и могут эти услуги оказать", - рассказала Аблец, отметив, что волонтеры также консультируют жителей по телефону.

По ее словам, часть волонтеров работает на "горячей линии" по переходу на цифровое ТВ.