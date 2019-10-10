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РИА Новости

Зеленский заявил, что ему все равно, что будет с делом компании Burisma

13:41 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, что будет с делом компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.
"Я не собираюсь лично расследовать Burisma, или, наоборот, (говорить - ред.) не расследуйте. Мне все равно, что будет с этим делом", - сказал Зеленский во время пресс-марафона. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом Зеленский отметил, что ему "не все равно, если это коррупция". "В таком случае (правовые структуры - ред.) пожалуйста расследуйте, объединяйтесь", - добавил он.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Дональд Трамп во время телефонного разговора
Вчера, 13:24РИА Новости
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Хантер БайденВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАКиевВ мире
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