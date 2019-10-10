КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, что будет с делом компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

"Я не собираюсь лично расследовать Burisma, или, наоборот, (говорить - ред.) не расследуйте. Мне все равно, что будет с этим делом", - сказал Зеленский во время пресс-марафона. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

При этом Зеленский отметил, что ему "не все равно, если это коррупция". "В таком случае (правовые структуры - ред.) пожалуйста расследуйте, объединяйтесь", - добавил он.