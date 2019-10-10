КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, что будет с делом компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.
"Я не собираюсь лично расследовать Burisma, или, наоборот, (говорить - ред.) не расследуйте. Мне все равно, что будет с этим делом", - сказал Зеленский во время пресс-марафона. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом Зеленский отметил, что ему "не все равно, если это коррупция". "В таком случае (правовые структуры - ред.) пожалуйста расследуйте, объединяйтесь", - добавил он.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.