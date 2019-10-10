Турецкие войска заняли две деревни в районе Телль-Абъяда, пишут СМИ

АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Турецкие военные в четверг очистили от сил самообороны сирийских курдов две деревни к западу от приграничного сирийского города Телль-Абъяд, сообщает в четверг газета Sabah cо ссылкой на военные источники.
В районе самого Телль-Абьяда с утра в четверг наблюдается затишье, передает агентство Anadolu. Турецкие самоходные артиллерийские установки и танки в рамках операции "Источник мира" с вечера среды вели обстрел объектов курдских в районе города. После полуночи границу в направлении Телль-Абьяда пересекли части ВС Турции. Бойцы курдских сил, чье передвижение фиксировалось у турецко-сирийской границы вплоть до начала операции, покинули свои позиции.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
* Террористическая организация, запрещенная в России