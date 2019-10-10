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РИА Новости

Россиян нет среди пострадавших при взрыве в австрийском Линце

13:39 10.10.2019 (обновлено: 13:43 10.10.2019)
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© Фото : Christian Zeintl on TwitterДым на месте взрыва в австрийском Линце
Дым на месте взрыва в австрийском Линце
© Фото : Christian Zeintl on Twitter
Дым на месте взрыва в австрийском Линце
ВЕНА, 10 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Россиян нет среди пострадавших при взрыве в австрийском Линце, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства России в Австрии Лев Терехов.
"Россиян среди пострадавших при взрыве недалеко от аэропорта Линца нет", - сообщил Терехов.
Ранее представитель полиции федеральной земли Верхняя Австрия Саша Баумгартнер сообщил РИА Новости, что в четверг около 8.00 (9.00 мск) в производственном помещении предприятия по утилизации мусора в Линце произошел взрыв, девять человек пострадали, трое из них получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу. По словам Баумгартнера, указаний на теракт нет.
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