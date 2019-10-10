ВЕНА, 10 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Россиян нет среди пострадавших при взрыве в австрийском Линце, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства России в Австрии Лев Терехов.

Ранее представитель полиции федеральной земли Верхняя Австрия Саша Баумгартнер сообщил РИА Новости, что в четверг около 8.00 (9.00 мск) в производственном помещении предприятия по утилизации мусора в Линце произошел взрыв, девять человек пострадали, трое из них получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу. По словам Баумгартнера, указаний на теракт нет.