Мособлдума продлила действие налоговых льгот до 2023 года

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Московская областная Дума продлила на три года срок действия ряда налоговых льгот, предоставляемых организациям в Подмосковье, сообщает пресс-служба министра экономики и финансов региона.

Соответствующие изменения в действующее законодательство в рамках инвестиционной политики региона были приняты на заседании в четверг.

"До 1 января 2023 года будет продлен ряд налоговых льгот, срок действия которых истекает в 2019 году. Эти меры направлены на поддержку деятельности по организации выставок, производству пива и строительству автомобильных дорог на территории Подмосковья и будут способствовать развитию региона", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Елены Мухтияровой.

Первое изменение коснется льготы, предоставляемой организациям, на балансе которых учтены объекты недвижимости с выставочными залами площадью более 200 тысяч квадратных метров. Налоговые поступления от получателей этой льготы в консолидированный бюджет Подмосковья за 2018 год составили 1,5 миллиарда рублей.

Второе изменение затрагивает льготу для организаций, основной вид деятельности которых - производство пива. В консолидированный бюджет Московской области в 2018 году от получателей данной льготы поступило 4,2 миллиарда рублей.