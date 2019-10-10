Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T13:38Z
https://ria.ru/20191010/1559623607.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150632/62/1506326223_0:78:2048:1230_1036x0_80_0_0_60a9b2500eb4a3a73244936cd5d67a14.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Мособлдума продлила действие налоговых льгот до 2023 года

13:38 10.10.2019
48
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в FacebookЗдание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в Facebook
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Московская областная Дума продлила на три года срок действия ряда налоговых льгот, предоставляемых организациям в Подмосковье, сообщает пресс-служба министра экономики и финансов региона.
Соответствующие изменения в действующее законодательство в рамках инвестиционной политики региона были приняты на заседании в четверг.

"До 1 января 2023 года будет продлен ряд налоговых льгот, срок действия которых истекает в 2019 году. Эти меры направлены на поддержку деятельности по организации выставок, производству пива и строительству автомобильных дорог на территории Подмосковья и будут способствовать развитию региона", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Елены Мухтияровой.

Первое изменение коснется льготы, предоставляемой организациям, на балансе которых учтены объекты недвижимости с выставочными залами площадью более 200 тысяч квадратных метров. Налоговые поступления от получателей этой льготы в консолидированный бюджет Подмосковья за 2018 год составили 1,5 миллиарда рублей.
Второе изменение затрагивает льготу для организаций, основной вид деятельности которых - производство пива. В консолидированный бюджет Московской области в 2018 году от получателей данной льготы поступило 4,2 миллиарда рублей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
5 октября, 04:17РИА Новости
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Третье изменение распространяется на льготу, предоставляемую организациям, на балансе которых числятся автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, а также частные дороги общего пользования. Принятие этого изменения позволит сэкономить бюджетные средства, направляемые на финансирование данных организаций.
000001
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская областьЭкономика
Рекомендуем
Дом правительства Московской области
Стоимость предпринимательских патентов в Подмосковье вырастет с 1 января
РИА
Новости
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
Медведев призвал кураторов регионов перейти к их практической поддержке
Ребенок участвует в мастер-классе по изготовлению игрушек
Свыше 1,6 тысячи детских кружков в Подмосковье признали качественными
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки до конца года
Лента
новостей
Сотрудники пожарной охраны
В Московской области завершился пожароопасный сезон
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС отметили дефицит средств на оснащение спецтехники в проекте бюджета
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
Медведев призвал продвигать в Госдуму проект о защите инвестиций
Президент ассоциации Познаём Евразию, председатель совета директоров АО Банк Интеза Антонио Фаллико во время дискуссии Новые технологии в финансовом секторе АТР. 7 сентября 2017
Европа недооценивает Африку с экономической стороны, считает эксперт
Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
В ФТС заявили о 130 уголовных делах за махинации при экспорте леса
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кондратьев обсудил с российским послом расширение сотрудничества с Чехией
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Правительство одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций
Женщина с детьми
Россияне израсходовали 64% сертификатов на маткапитал, заявили в ПФР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния