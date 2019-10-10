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РИА Новости

Замминистра просвещения поддержала проект об электронной очереди в детсады

13:37 10.10.2019
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© предоставлено пресс-службой Минпросвещения РФЗаместитель министра просвещения Татьяна Синюгина
Заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина
© предоставлено пресс-службой Минпросвещения РФ
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электронная очередь государственной информационной системы доступности дошкольного образования будет гарантировать места тем, кто встал на учёт в системе, завила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.
Ранее комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о формировании единой государственной информационной системы доступности дошкольного образования.
Синюгина уточнила, что законопроект устанавливает правовой статус электронной очереди информационных систем доступности дошкольного образования, которые уже с 2014 года работают в регионах и помогают обеспечивать "прозрачность постановки на учёт, выделения мест в детские сады" и понятный механизм информирования родителей о выделении мест и изменениях в очереди.
"Информационная система, безусловно, гарантия предоставления всем тем, кто встал на учёт, места в детский сад. Эта информационная система создавалась ровно дня этих целей", - сказала Синюгина на заседании комитета Госдумы по науке и образованию.
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Министерство просвещения РоссииТатьяна СинюгинаГосдума РФРоссияОбщество
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