Замминистра просвещения поддержала проект об электронной очереди в детсады

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электронная очередь государственной информационной системы доступности дошкольного образования будет гарантировать места тем, кто встал на учёт в системе, завила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Ранее комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о формировании единой государственной информационной системы доступности дошкольного образования.

Синюгина уточнила, что законопроект устанавливает правовой статус электронной очереди информационных систем доступности дошкольного образования, которые уже с 2014 года работают в регионах и помогают обеспечивать "прозрачность постановки на учёт, выделения мест в детские сады" и понятный механизм информирования родителей о выделении мест и изменениях в очереди.