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РИА Новости

У задержанного в Крыму экстремиста нашли СВУ

13:35 10.10.2019 (обновлено: 16:13 10.10.2019)
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© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В гараже задержанного в Крыму экстремиста обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Сообщается, что в Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций, планировавший взрыв в административном здании республики.
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"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.
По данному факту заведено дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств. Подчеркивается, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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