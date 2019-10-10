У задержанного в Крыму экстремиста нашли СВУ

Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В гараже задержанного в Крыму экстремиста обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Сообщается, что в Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций, планировавший взрыв в административном здании республики.

"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

По данному факту заведено дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств. Подчеркивается, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.