Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта Ихабом Насром ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает российское дипведомство.

Богданов принял посла в четверг по его просьбе, отметили в ведомстве.

"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в контексте последних событий на северо-востоке Сирии. При этом была отмечена важность дальнейшего укрепления координации между Москвой и Каиром в деле урегулирования региональных кризисов политико-дипломатическими средствами", - сообщили в министерстве.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.