Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T13:33Z
https://ria.ru/20191010/1559623367.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152169/76/1521697692_0:175:2786:1742_1036x0_80_0_0_1fc466d7459c99d03646d348994762a9.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на северо-востоке Сирии

13:33 10.10.2019
127
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме Примаковские чтения
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта Ихабом Насром ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает российское дипведомство.
Богданов принял посла в четверг по его просьбе, отметили в ведомстве.
"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в контексте последних событий на северо-востоке Сирии. При этом была отмечена важность дальнейшего укрепления координации между Москвой и Каиром в деле урегулирования региональных кризисов политико-дипломатическими средствами", - сообщили в министерстве.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
23 сентября, 19:00Война в Сирии
Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
110002
Обсудить 0
Военная операция Турции в СирииВойна в СирииМихаил БогдановМИД РФСирияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Глава МИД Италии потребовал от Турции прекратить военную операцию в Сирии
РИА
Новости
Сергей Лавров
Лавров призвал наладить диалог Дамаска и курдов
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с президентом Ирака ситуацию на северо-востоке Сирии
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина - не обслуживающий персонал для США, заявил Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В сирийском парламенте прокомментировали турецкую военную операцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Эрдоган гарантировал, что ИГ* не возродится после турецкой операции в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит в Саудовской Аравии перспективы сотрудничества в ВТС
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Россия намерена добиваться диалога Анкары и Дамаска, заявил Лавров
Армия САР взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт в провинции Хама
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров
Турецкая бронетехника в районе города Телль-Абьяда, Сирия
Турецкие войска заняли две деревни в районе Телль-Абъяда, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния