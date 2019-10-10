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РИА Новости
Тамбовская область

Инвестиции в АПК Тамбовщины к концу года составят более 35 млрд рублей

13:32 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объем инвестиций в агропромышленный комплекс (АПК) Тамбовской области к концу этого года составит более 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".
По его словам, доля инвестиций в ВРП Тамбовской области составляет более 30%.
"В майских указах президента 2018 года стоит задача довести долю инвестиций в ВРП до 25%, у нас уже более 30%. Для нас актуален рост инвестиций", - сказал Никитин.
Он отметил, что для роста инвестиций необходимо обеспечить инфраструктуру для реализации проектов.
"Если мы не будем создавать условия для инвесторов у нас, то проекты будут реализовываться в других регионах. У нас есть ТОСЭР "Котовск", индустриальные парки, где есть инфраструктура, но в сельском хозяйстве многое делается с чистого листа, в чистом поле", - отметил глава региона.
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Никитин уточнил, что реализация пяти инвестиционных проектов по производству мяса в течение последних лет дала экономике региона порядка 50 миллиардов рублей инвестиций.
"Это очередной этап реализации проекта "Тамбовский бекон", "Тамбовская индейка", Инжавинская и Токаревская птицефабрики, "Филье-Проперти" - дочернее предприятие компании "Ашан"". По итогам 2018 года мы заняли второе место по производству мяса скота и птицы по России: 300 тысяч тонн в год только мяса птицы, более 200 тысяч тонн в год свинины, что составляет 4,5% от общероссийского объема производства. Кроме того, мы реализуем проект по строительству тепличного комплекса в Мичуринском районе по производству овощей в закрытом грунте мощностью до 100 тысяч тонн овощей и зеленых культур в год", - сказал глава региона.
Он добавил, что сейчас акцент в сельском хозяйстве Тамбовщины будет делаться на молочное скотоводство, садоводство и переработку сельхозпродукции.
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