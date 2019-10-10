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РИА Новости

Минтруд отменит около тысячи устаревших нормативных актов

13:30 10.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Около одной тысячи нормативных актов, действовавших с 1917 по 1991 годы, будут отменены Минтрудом в России с 2020 года, это типовые инструкции, не применимые в современных условиях, сообщил в четверг в Челябинске директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж.
"Работа масштабная велась и будет, действительно, отменено порядка одной тысячи советских актов. Это типовые инструкции, это когда все планировалось в рамках единого государства, когда в плановой экономике мы понимали какое у кого оборудование, и можно было издавать типовые инструкции. Сейчас мы не можем типизировать оборудование… Это создает избыточную нагрузку на бизнес и может приводить к злоупотреблению со стороны надзорных органов. Расчищается правовое пространство", - сказал он журналистам после конференции, посвященной совершенствованию трудового законодательства.
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По его словам, останутся только базовые документы, современные, актуализированные, которые должны служить ориентиром для выстраивания безопасной работы. "В новой форме будет не более 80 актов", - пояснил он.
Также он уточнил, что достигнуто четкое понимание на уровне правительства РФ, что "нельзя отменять списки компенсаций за вредные условия труда, нельзя поменять районные коэффициенты и все сюжеты с досрочной пенсией". Никто не будет лишен досрочных пенсий, коэффициентов - все это сохраняется, подчеркнул Корж. "Акты эти, пусть и советские, а потом российские, сохраняем. Они дают защищенность и гарантии", - сказал он.
Он сообщил на совещании, что, например, до сих пор действовала инструкция о применении на предприятиях сургуча в кадровой работе. Но даже в Москве его уже можно найти с трудом, сказал он.
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По его данным, советские акты, действовавшие с 1917 по 1991 годы, будут отменены с 1 февраля 2020 года.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в январе предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть контрольные требования к бизнесу, применив механизм так называемой "регуляторной гильотины", в результате чего утратят силу все требования, которые не будут специально одобрены или изменены. Как пояснял министр экономического развития Максим Орешкин, требования государства после применения "гильотины" будут систематизированы по новому принципу - не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.
Тему развил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале, предложив прекратить с 1 января 2021 года действие вообще всех устаревших нормативных актов в сфере контроля и надзора, оставив только современные и при необходимости обновленные документы.
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Валерий КоржМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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