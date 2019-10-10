Минтруд отменит около тысячи устаревших нормативных актов

ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Около одной тысячи нормативных актов, действовавших с 1917 по 1991 годы, будут отменены Минтрудом в России с 2020 года, это типовые инструкции, не применимые в современных условиях, сообщил в четверг в Челябинске директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж.

"Работа масштабная велась и будет, действительно, отменено порядка одной тысячи советских актов. Это типовые инструкции, это когда все планировалось в рамках единого государства, когда в плановой экономике мы понимали какое у кого оборудование, и можно было издавать типовые инструкции. Сейчас мы не можем типизировать оборудование… Это создает избыточную нагрузку на бизнес и может приводить к злоупотреблению со стороны надзорных органов. Расчищается правовое пространство", - сказал он журналистам после конференции, посвященной совершенствованию трудового законодательства.

По его словам, останутся только базовые документы, современные, актуализированные, которые должны служить ориентиром для выстраивания безопасной работы. "В новой форме будет не более 80 актов", - пояснил он.

Также он уточнил, что достигнуто четкое понимание на уровне правительства РФ, что "нельзя отменять списки компенсаций за вредные условия труда, нельзя поменять районные коэффициенты и все сюжеты с досрочной пенсией". Никто не будет лишен досрочных пенсий, коэффициентов - все это сохраняется, подчеркнул Корж. "Акты эти, пусть и советские, а потом российские, сохраняем. Они дают защищенность и гарантии", - сказал он.

Он сообщил на совещании, что, например, до сих пор действовала инструкция о применении на предприятиях сургуча в кадровой работе. Но даже в Москве его уже можно найти с трудом, сказал он.

По его данным, советские акты, действовавшие с 1917 по 1991 годы, будут отменены с 1 февраля 2020 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в январе предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть контрольные требования к бизнесу, применив механизм так называемой "регуляторной гильотины", в результате чего утратят силу все требования, которые не будут специально одобрены или изменены. Как пояснял министр экономического развития Максим Орешкин, требования государства после применения "гильотины" будут систематизированы по новому принципу - не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.