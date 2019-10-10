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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Италии потребовал от Турции прекратить военную операцию в Сирии

13:30 10.10.2019 (обновлено: 17:42 10.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
РИМ, 10 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия требует от правительства Турции немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии, заявил в четверг министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.
"Мы требуем от турецкого правительства немедленно прекратить наступление, потому что абсолютно неприемлемо использовать силу и продолжать подвергать опасности жизнь сирийского народа, который уже пережил трагедию в эти годы", - заявил глава итальянского МИД на полях конференции, посвященной отношениям между Италией и странами Латинской Америки.
Ди Майо подчеркнул, что действия Турции грозят привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.
Министр отметил, что в понедельник состоится совет министров иностранных дел ЕС, и очень важно, чтобы на нем была выработана общая позиция по данному вопросу.
"На совете Италия попросит действовать совместно, в том числе, используя меры в отношении Турции, которые бы способствовали ее возврату назад от наступления", - сказал Ди Майо.
На следующей неделе во вторник Ди Майо выступит в Палате депутатов с сообщением о ситуации в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЛуиджи Ди МайоСирияИталияВ мире
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