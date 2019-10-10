Глава МИД Италии потребовал от Турции прекратить военную операцию в Сирии

РИМ, 10 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия требует от правительства Турции немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии, заявил в четверг министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.

"Мы требуем от турецкого правительства немедленно прекратить наступление, потому что абсолютно неприемлемо использовать силу и продолжать подвергать опасности жизнь сирийского народа, который уже пережил трагедию в эти годы", - заявил глава итальянского МИД на полях конференции, посвященной отношениям между Италией и странами Латинской Америки.

Ди Майо подчеркнул, что действия Турции грозят привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.

Министр отметил, что в понедельник состоится совет министров иностранных дел ЕС, и очень важно, чтобы на нем была выработана общая позиция по данному вопросу.

"На совете Италия попросит действовать совместно, в том числе, используя меры в отношении Турции, которые бы способствовали ее возврату назад от наступления", - сказал Ди Майо.

На следующей неделе во вторник Ди Майо выступит в Палате депутатов с сообщением о ситуации в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.