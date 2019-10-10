Круглый стол, посвященный развитию малого и среднего бизнеса

Участники:
- руководитель проекта "Контрактная система" Центра стратегических разработок Ольга АНЧИШКИНА;
- генеральный директор – председатель Правления АО "Корпорация МСП" Александр БРАВЕРМАН;
- руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий ДЕГТЕВ;
- президент объединения предпринимателей "Опора России" Александр КАЛИНИН;
- начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья ЛАЗАРЕВ;
- руководитель направления инвестиционных проектов Электронной торговой площадки Газпромбанка Сергей ОРЛОВ;
- председатель Комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Торгово-промышленной палаты России Игорь СКЛЯР;
- проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Георгий ИДРИСОВ;
- генеральный директор НЭП-Фабрикант Сергей ГАБЕСТРО.
В ходе мероприятия эксперты обсудят роль человеческого капитала в развитии малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест и социальное значение малого бизнеса, характер и степень эффективности господдержки этой отрасли в России. Также планируется рассмотреть вопросы участия малого и среднего бизнеса в системе госзакупок и информационно-просветительской деятельности государства в рамках популяризации предпринимательства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель проекта "Контрактная система" Центра стратегических разработок Ольга АНЧИШКИНА;
- генеральный директор – председатель Правления АО "Корпорация МСП" Александр БРАВЕРМАН;
- руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий ДЕГТЕВ;
- президент объединения предпринимателей "Опора России" Александр КАЛИНИН;
- начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья ЛАЗАРЕВ;
- руководитель направления инвестиционных проектов Электронной торговой площадки Газпромбанка Сергей ОРЛОВ;
- председатель Комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Торгово-промышленной палаты России Игорь СКЛЯР;
- проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Георгий ИДРИСОВ;
- генеральный директор НЭП-Фабрикант Сергей ГАБЕСТРО.
В ходе мероприятия эксперты обсудят роль человеческого капитала в развитии малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест и социальное значение малого бизнеса, характер и степень эффективности господдержки этой отрасли в России. Также планируется рассмотреть вопросы участия малого и среднего бизнеса в системе госзакупок и информационно-просветительской деятельности государства в рамках популяризации предпринимательства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/