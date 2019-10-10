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РИА Новости

Круглый стол, посвященный развитию малого и среднего бизнеса

13:29 10.10.2019 (обновлено: 10:07 11.10.2019)
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15 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Новые факторы развития малого и среднего бизнеса".
Участники:
- руководитель проекта "Контрактная система" Центра стратегических разработок Ольга АНЧИШКИНА;
- генеральный директор – председатель Правления АО "Корпорация МСП" Александр БРАВЕРМАН;
- руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий ДЕГТЕВ;
- президент объединения предпринимателей "Опора России" Александр КАЛИНИН;
- начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья ЛАЗАРЕВ;
- руководитель направления инвестиционных проектов Электронной торговой площадки Газпромбанка Сергей ОРЛОВ;
- председатель Комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Торгово-промышленной палаты России Игорь СКЛЯР;
- проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Георгий ИДРИСОВ;
- генеральный директор НЭП-Фабрикант Сергей ГАБЕСТРО.

В ходе мероприятия эксперты обсудят роль человеческого капитала в развитии малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест и социальное значение малого бизнеса, характер и степень эффективности господдержки этой отрасли в России. Также планируется рассмотреть вопросы участия малого и среднего бизнеса в системе госзакупок и информационно-просветительской деятельности государства в рамках популяризации предпринимательства.

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