Шесть врачей заменяют уволившихся специалистов в онкоцентре Блохина

На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагается, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.

"Из четырех учреждений Российской Федерации были сделаны ко мне лично звонки, что они поддержат этот процесс (лечебный) и в любом случае не оставят больных... Сейчас сегодня там работает 4 врача уже новых, кроме того два специалиста - один из клиники Российского университета с большим стажем, второй из центра Димы Рогачева работают там", - сказал Румянцев на пресс-конференции.