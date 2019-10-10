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РИА Новости

Шесть врачей заменяют уволившихся специалистов в онкоцентре Блохина

13:26 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шесть врачей заменяют уволившихся специалистов из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, главный внештатный специалист - детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагается, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
4 октября, 08:00РИА Новости
Врачебный шантаж — "комплекс бога" наоборот
"Из четырех учреждений Российской Федерации были сделаны ко мне лично звонки, что они поддержат этот процесс (лечебный) и в любом случае не оставят больных... Сейчас сегодня там работает 4 врача уже новых, кроме того два специалиста - один из клиники Российского университета с большим стажем, второй из центра Димы Рогачева работают там", - сказал Румянцев на пресс-конференции.
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФОбщество
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